Sedu aplica R$ 972 mil em multas a duas empreiteiras no ES

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) aplicou multas que somam R$ 972 mil a duas empresas de engenharia por descumprimento de contratos relacionados a obras e serviços em escolas da rede estadual. Além da penalidade financeira, as empresas também foram suspensas por dois anos de participar de licitações e de contratar com a administração pública em todo o país.





As sanções foram publicadas no Diário Oficial do Estado, no dia 9, e atingem as empresas Residência Engenharia Ltda., multada em R$ 896.784,24, e Construmix – Construções e Engenharia Ltda., que recebeu duas penalidades: uma de R$ 33.108,81 e outra de R$ 42.387,32.





Nos avisos de aplicação de penalidade, a Sedu informa que as punições foram aplicadas em razão de irregularidades verificadas durante a execução dos contratos, apuradas em processos administrativos instaurados pela pasta. As empresas ainda podem recorrer da decisão no prazo de cinco dias úteis, conforme previsto na Lei Federal nº 8.666/1993.





Em nota, a Secretaria da Educação detalhou que os processos apontaram descumprimentos contratuais como atrasos na execução dos serviços, paralisações sem autorização e abandono de obra.





"Diante das irregularidades, os contratos foram rescindidos e foram aplicadas as multas proporcionais ao saldo contratual não executado, conforme previsto em contrato", informou.





A Sedu acrescentou que, ao longo dos processos administrativos, as empresas foram notificadas e tiveram assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa em todas as etapas.