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Gastronomia

Quer começar a semana mais leve? Veja 11 receitas saudáveis com chia

Veja como utilizar essa semente versátil e nutritiva para preparar pratos saborosos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 19:55

Pudim de chia com morango e manga (Imagem: PromKaz | Shutterstock)
Pudim de chia com morango e manga Crédito: Imagem: PromKaz | Shutterstock
As sementes de chia são conhecidas por trazerem inúmeros benefícios para o corpo. Ricas em vitaminas do complexo B, ômega 3, proteínas e cálcio, elas ajudam a prevenir a incidência de doenças cardíacas, combatem a prisão de ventre e são fortes aliadas do emagrecimento saudável. Além disso, são versáteis e podem ser utilizadas em diversos preparos.
Abaixo, confira 11 receitas saudáveis com chia para começar a semana!

1. Pudim de chia com morango e manga

Ingredientes

  • 1/4 de xícara de chá de sementes de chia
  • 1 xícara de chá de leite de amêndoas
  • 1/2 xícara de chá de iogurte natural
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1/2 xícara de chá de morango picado
  • 1/2 xícara de chá de manga descascada e picada

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as sementes de chia, o leite de amêndoas, o iogurte, o extrato de baunilha e o mel. Mexa para incorporar os ingredientes e certifique-se de que as sementes de chia estejam bem distribuídas. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Antes de servir, mexa para garantir uma textura uniforme. Em potinhos individuais, coloque um pouco de morango no fundo, cubra com o pudim e adicione a manga por cima. Sirva em seguida.

2. Creme de milho-verde com aveia e chia

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 300 ml de leite desnatado
  • 4 xícaras de chá de grãos de milho-verde
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, a aveia em flocos e os grãos de milho-verde e bata até ficar homogêneo. Adicione as sementes de chia e bata para incorporar. Após, transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Adicione uma pitada de sal e sirva em seguida.

3. Mingau de chia, nozes e uva-passa

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de leite vegetal
  • 1 xícara de chá de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de canela em pó
  • 2 colheres de sopa de uva-passa
  • 1 colher de sopa de nozes torradas e picadas
  • 1 colher de sopa de avelãs torradas e picadas
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite vegetal, a canela e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, adicione as sementes de chia e a uva-passa e mexa. Deixe descansar por 10 minutos. Após, acrescente as nozes e as avelãs e misture para incorporar. Sirva em seguida.

4. Omelete com chia e espinafre

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o azeite de oliva, e mexa até incorporar. Após, unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a omelete na panela e doure ambos os lados. Sirva em seguida.
Biscoito com banana e chia (Imagem: Melle V | Shutterstock)
Biscoito com banana e chia Crédito: Imagem: Melle V | Shutterstock

5. Biscoito com banana e chia

Ingredientes

  • 2 bananas descascadas e amassadas
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a banana amassada com o óleo de coco e o mel. Adicione a farinha de aveia, as sementes de chia, a canela e o sal e misture até formar uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Modele os biscoitos com a ajuda de uma colher e coloque-os em uma forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar levemente. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

6. Panqueca de banana com chia

Ingredientes

  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1 banana descascada e amassada
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó a gosto
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Leve uma frigideira untada com óleo de coco ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje um pouco de massa na panela e espalhe formando um disco. Doure ambos os lados e repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

7. Bolo de banana com chiae iogurte

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 colher de chá de aveia em flocos
  • 4 bananas descascadas e cortadas em rodelas
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de canela em pó
  • 200 ml de iogurte natural
  • 1 l de leite desnatado
  • 6 colheres de sopa de sementes de chia
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o óleo de coco, o iogurte natural, o açúcar mascavo e o sal e bata até ficar homogêneo. Adicione o leite desnatado, a farinha de trigo integral, as sementes de chia, a aveia em flocos, a canela e o fermento químico e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo integral, disponha as bananas e despeje a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Geleia de morango com chia(Imagem: Little Hand Creations | Shutterstock)
Geleia de morango com chia Crédito: Imagem: Little Hand Creations | Shutterstock

8. Geleia de morango com chia

Ingredientes

  • 300 g de morango picado
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de chá de suco de limão

Modo de preparo

Coloque os morangos em uma panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 a 15 minutos, mexendo de vez em quando, até que fiquem macios e liberem bastante líquido. Amasse parte dos morangos com um garfo ou colher para obter uma textura de geleia, mantendo alguns pedaços. Acrescente o suco de limão e o mel, misturando bem. Desligue o fogo, adicione as sementes de chia e mexa até incorporar. Deixe descansar por cerca de 15 a 20 minutos. Transfira para um pote de vidro esterilizado e conserve na geladeira por até 5 dias.

9. Hambúrguer de quinoa com chia

Ingredientes

  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de água
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sementes de chia, cubra com água e deixe descansar por 20 minutos. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a cenoura e refogue até ficar macia. Desligue o fogo, transfira a mistura para um recipiente, junte a quinoa, as sementes de chia, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até obter uma consistência homogênea.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa, disponha os hambúrgueres em uma forma e leve ao congelador por 20 minutos. Após, unte uma assadeira com azeite de oliva, coloque os hambúrgueres e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. 

10. Salada de grão-de-bico e chia

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1/4 de xícara de chá de sementes de chia
  • 1 pepino cortado em cubos
  • 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
  • 1/2 cebola-roxa descascada e picada
  • 1/4 de xícara de chá de salsa picada
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente grande, misture o grão-de-bico, as sementes de chia, o pepino, o tomate, a cebola-roxa e a salsa. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a salada e misture para garantir que todos os ingredientes estejam cobertos. Sirva em seguida.

11. Sopa de legumes com chia

Ingredientes

  • 2 abobrinhas picadas
  • 2 folhas de acelga fatiadas
  • 1 talo de alho-poró fatiado
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 2 batatas descascadas e picadas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o alho-poró até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura, as batatas e as abobrinhas, misture e cubra com caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os legumes ficarem macios.
Desligue o fogo, espere amornar e transfira a sopa para um liquidificador. Bata até obter uma textura cremosa, mantendo alguns pedaços de legumes inteiros. Volte à panela e acrescente a acelga. Leve ao fogo médio por mais 5 minutos. Desligue o fogo, adicione as sementes e misture. Deixe descansar por 5 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

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