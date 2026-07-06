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Eduardo Costa Gomes

Artigo de Opinião

É diretor da Escola Monteiro
Eduardo Costa Gomes

Na escola, como na Copa, ninguém aprende apenas vencendo

Quanto mais cedo nossos estudantes entenderem que perder não é o fim, maior será sua capacidade de seguir em frente com equilíbrio, responsabilidade e coragem
Eduardo Costa Gomes
É diretor da Escola Monteiro

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 16:57

Publicado em 

06 jul 2026 às 16:57

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo trouxe frustração para milhões de torcedores. Nas casas, nas ruas, nas redes sociais e também nas escolas, a derrota virou assunto. Crianças e adolescentes comentam o jogo, questionam escolhas, lamentam oportunidades perdidas e, muitas vezes, experimentam uma sensação que nem sempre sabemos acolher bem: a de perder.


Mas talvez a grande lição deste momento esteja além do futebol. Ninguém quer a derrota, mas ela também é uma oportunidade de refletir sobre a forma como ensinamos nossas crianças e jovens a lidar com a frustração.


Na escola, como no futebol, ninguém aprende apenas vencendo. O erro, a tentativa frustrada, a nota abaixo do esperado, o trabalho que precisa ser refeito, o jogo perdido e o objetivo que não foi alcançado fazem parte de qualquer processo de formação. Aprender não é uma linha reta. É um caminho feito de avanços, tropeços, ajustes e recomeços.

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O esporte tem força pedagógica justamente porque traduz, de maneira simples e concreta, muitas situações da vida. Uma equipe pode treinar, se preparar, ter talento e ainda assim não vencer. Isso não anula o esforço. Não apaga a trajetória. Não transforma todos em fracassados. Apenas mostra que resultado e aprendizagem nem sempre caminham no mesmo ritmo.


Na educação, precisamos ajudar os estudantes a compreender isso. Uma derrota não define uma criança. Uma nota baixa não resume sua capacidade. Uma dificuldade em determinada disciplina não determina seu futuro. 


O que realmente importa é o que ela faz depois: se desiste, se culpa, se paralisa ou se encontra apoio para tentar de novo.


É nesse ponto que família e escola cumprem um papel essencial. Quando os adultos transformam toda derrota em tragédia, ensinam que errar é inaceitável. Quando procuram apenas culpados, perdem a chance de transformar a experiência em reflexão. 

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti levanta Vinicius Junior do Brasil após derrota em partida entre Brasil x Noruega, válida pelas oitvas de final da Copa do Mundo 2026, realizada no Estádio MetLife em New Jersey, Estados Unidos.
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti levanta Vinicius Junior do Brasil após derrota em partida entre Brasil x Noruega, Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress

Mas quando acolhem a frustração e ajudam a criança a pensar sobre o que pode ser aprendido, criam um ambiente mais saudável, mais humano e mais formativo.


Educar também é preparar para a vida fora da sala de aula. E a vida, como sabemos, não será feita apenas de vitórias. Haverá equívocos, portas fechadas, “gols perdidos”, projetos que saem diferente do planejado, esforço nem sempre compensado, sonhos adiados e revisões de rota. 


Quanto mais cedo nossos estudantes entenderem que perder não é o fim, maior será sua capacidade de seguir em frente com equilíbrio, responsabilidade e coragem. É nosso papel, como escola e família, ajudá-los a crescer.


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