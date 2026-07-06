Na escola, como na Copa, ninguém aprende apenas vencendo

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo trouxe frustração para milhões de torcedores. Nas casas, nas ruas, nas redes sociais e também nas escolas, a derrota virou assunto. Crianças e adolescentes comentam o jogo, questionam escolhas, lamentam oportunidades perdidas e, muitas vezes, experimentam uma sensação que nem sempre sabemos acolher bem: a de perder.





Mas talvez a grande lição deste momento esteja além do futebol. Ninguém quer a derrota, mas ela também é uma oportunidade de refletir sobre a forma como ensinamos nossas crianças e jovens a lidar com a frustração.



