Brasil perde para a Noruega e é eliminado da Copa do Mundo

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira perdeu para a Noruega por 2 a 1 na tarde deste domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Haaland brilhou e marcou os dois gols da vitória dos Vikings, que seguem sem saber o que é uma derrota para o Brasil.
A Noruega volta a campo no próximo sábado (11), às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami, para enfrentar o vencedor do duelo entre México e Inglaterra.
O Jogo
Assim que a bola rolou, o Brasil foi surpreendido pela Noruega, que subiu as linhas da marcação e se lançou ao ataque. E aos dois minutos, os noruegueses balançaram as redes. Berg finalizou da entrada da área, mas o gol foi anulado. Sorloth, responsável pela assistência, estava impedido.
O jogo continuou em alta intensidade e a Seleção um pouco assustada até se encontrar na partida. E foi aos 9 minutos, na primeira vez que conseguiu trabalhar uma jogada, a Seleção chegou: pênalti sofrido por Matheus Cunha. Mas Bruno Guimarães desperdiçou ao cobrança ao parar na defesa do goleiro Nyland.
O jogo seguiu muito disputado e voltou a esquentar na reta final da primeira etapa. Aos 34, Ödegaard chutou rasteiro para fora, e aos 39 minutos o Brasil teve boa chance. Vinicius Junior driblou zagueiro dentro da área e bateu forte para a defesa de Nyland. Aos 47, Haaland disputou com os dois zagueiros brasileiros e a bola ficou limpa para Ödegaard que chutou para a defesa de Alisson.
O segundo tempo começou em ritmo lento e Carlo Ancelotti mudou o ritmo do jogo ao colocar Endrick no lugar de Cunha. Vini deixou Endrick sozinho de frente para o goleiro, mas o atacante chutou pra fora.
O Brasil aumentou o ritmo e aos 16 minutos, Rayan arriscou bom chute e Nyland fez mais uma boa defesa. Mas a ousadia ofensiva abriu espaço para as investidas da Noruega, que quase chegou ao gol após dois cruzamentos pela esquerda.
Antes da parada técnica, Ancelotti tirou Rayan e Martinelli e apostou em Danilo e Neymar. Mas a Noruega cresceu no jogo e chegou ao gol aos 34 minutos. Haaland aproveitou cruzamento e cabeceou sem chances para Alisson: 1 a 0 Noruega.
O Brasil foi pro abafa tentar o empate, que quase saiu aos 39. Ajer desviou pra trás, e surpreendeu seu próprio goleiro, mas Nyland fez linda defesa.
Aos 44 minutos, a Noruega aplicou o golpe fatal. De novo Haaland. Dessa vez ele acertou um chutaço rasteiro para fazer 2 a 0 Noruega e eliminar o Brasil da Copa do Mundo.