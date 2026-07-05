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Brasil x Noruega

Bruno Guimarães é o primeiro jogador da seleção brasileira desde Zico a perder pênalti durante jogo de Copa

Volante teve cobrança defendida por Nyland aos 13 minutos do primeiro tempo contra a Noruega

Publicado em 05 de Julho de 2026 às 18:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jul 2026 às 18:55
RECIFE - O pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães na partida contra a Noruega neste domingo (5) colocou o volante em uma lista rara da história da seleção brasileira em Copas do Mundo — o último havia sido há 40 anos, com Zico, contra a França.
A partida, válida pelas oitavas de final, é disputada em Nova Jersey. A cobrança aconteceu aos 13 minutos do primeiro tempo, após revisão do VAR em falta sofrida por Matheus Cunha. O volante bateu no canto esquerdo, mas Ørjan Nyland fez a defesa.
Bruno tornou-se apenas o quarto jogador do Brasil a perder uma cobrança durante a bola rolando no torneio. O levantamento considera apenas pênaltis cobrados no tempo regulamentar ou na prorrogação, sem incluir disputas por pênaltis.
Há 40 anos, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, Zico teve a cobrança defendida por Joel Bats aos 28 minutos do segundo tempo. O confronto terminou empatado por 1 a 1 e os franceses avançaram na disputa por pênaltis.
Antes de Zico, apenas outros dois brasileiros haviam errado cobranças durante uma partida de Copa do Mundo. Em 1934, Waldemar de Brito parou no goleiro espanhol Ricardo Zamora na derrota por 3 a 1 para a Espanha. Quatro anos depois, Patesko chutou para fora contra a Suécia na disputa do terceiro lugar da Copa de 1938. Apesar do erro, o Brasil venceu por 4 a 2.
Em disputas de pênalti, o Brasil desperdiçou duas cobranças em 1986 (Sócrates e Júlio César), uma em 1994 (Márcio Santos), duas em 2014 (Willian e Hulk) e duas em 2022 (Rodrygo e Marquinhos).

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