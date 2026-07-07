AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Na Justiça

MPES cobra mais profissionais de educação especial em escolas da Grande Vitória

O Ministério Público ingressou com ação civil pública para que os municípios garantam atendimento educacional adequado a crianças atípicas

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 09:03

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

07 jul 2026 às 09:03

O atendimento educacional especializado nas escolas das redes municipais da Grande Vitória é alvo do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Além de Vila Velha, onde um movimento de famílias atípicas ganhou força recentemente, o órgão ministerial já ingressou com ações contra os municípios de Vitória e Cariacica e estabeleceu um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) na Serra, com o objetivo de garantir a assistência adequada às crianças.

Escola, sala de aula, trabalho em grupo
Sala de aula: alunos que precisam de atendimento educacional especializado ficaram desassistidos, segundo o MPES CDC/Pexels

A ação em Vitória, que tramita na Justiça desde 2022, indica a escassez de profissionais especializados em diversas unidades de ensino da rede municipal. O processo foi iniciado após uma série de procedimentos abertos a partir de denúncias de famílias ao MPES. Na ocasião, a falta de assistência relatada na ação obrigou pais a manter filhos com deficiência ou com algum transtorno em casa ou a transferi-los para a rede privada. 


O MPES diz, em nota, que em Vitória os pedidos foram julgados procedentes em sentença, mas o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) anulou a decisão e o processo retornou à fase de instrução — momento em que são produzidas provas. 


Assim como na Capital, o Ministério Público também ingressou com uma ação contra a Prefeitura de Cariacica, apontando a falta de cuidadores e professores de educação especial em determinadas escolas da rede municipal. Entre os relatos que motivaram a abertura do processo, em 2023, foi citada uma escola com 35 alunos público-alvo sem nenhum atendimento educacional especializado. 


No município, a liminar solicitada pelo Ministério Público foi concedida inicialmente, mas depois suspensa pelo TJ. O processo está em andamento.


Já na Serra, a prefeitura, ainda na gestão de Sergio Vidigal (PDT), assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MPES, e nenhuma ação judicial com o enfoque da educação especial foi proposta. O documento estabelecia, entre outras normas para a atividade escolar pós-pandemia, meios de garantir ensino inclusivo, com a contratação de profissionais especializados, capacitação de educadores e suporte psicossocial para alunos com deficiência. 


"O MPES reitera que segue acompanhando o tema e adotando as providências cabíveis, no âmbito judicial e extrajudicial, para assegurar o direito à educação inclusiva e ao atendimento adequado dos estudantes público-alvo da educação especial", frisa o órgão ministerial, na nota.

Embora essas medidas adotadas pelo MPES não tenham sido propostas recentemente, o problema ainda persiste em alguns locais. A reportagem sobre a falta de cuidadores em Vila Velha, a partir de relatos de mães de crianças atípicas, repercutiu nas redes sociais de A Gazeta, com vários comentários indicando que o quadro deficitário de profissionais especializados não é só do município canela-verde. Há menções a Vitória, Serra e Cariacica. 

Concurso em Vitória

A Secretaria Municipal de Educação de Vitória (Seme) pontua em nota que, entre outras medidas já adotadas, foi criado o cargo de Professor para o Atendimento Educacional Especializado, como parte da consolidação de uma política permanente para essa modalidade de atendimento. 


"Além disso, a prefeitura realizou concurso e convocou 100 profissionais para atuar na educação especial, fortalecendo o quadro efetivo da rede e garantindo maior continuidade e qualidade ao atendimento aos estudantes."

Em Vitória, o atendimento educacional especializado é ofertado no contraturno escolar, de forma complementar ou suplementar ao ensino regular, conforme as necessidades específicas de cada estudante, em salas de recursos multifuncionais distribuídas na rede municipal. 


"O trabalho é realizado por professores especializados, em articulação com os docentes das turmas regulares, equipes gestoras, famílias e demais profissionais envolvidos no processo educacional", afirma a Seme. 

A secretaria acrescenta que as escolas também contam com profissionais de apoio, que atuam de acordo com as necessidades dos estudantes e em conformidade com a legislação vigente, contribuindo para a promoção da autonomia, da acessibilidade e da participação nas atividades escolares.

Atualmente, a rede municipal atende 3.832 estudantes da educação especial e conta com 513 professores de atendimento educacional especializado, além de 170 profissionais de apoio.

"A Seme mantém um processo contínuo de avaliação e aprimoramento de suas políticas públicas, buscando ampliar e qualificar cada vez mais os serviços ofertados aos estudantes da rede", conclui.

Veja Também 

Criança atípida necessita de um cuidador no acompanhamento escolar

Mães de crianças atípicas apontam falta de cuidadores em Vila Velha

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti levanta Vinicius Junior do Brasil após derrota em partida entre Brasil x Noruega, válida pelas oitvas de final da Copa do Mundo 2026, realizada no Estádio MetLife em New Jersey, Estados Unidos.

Na escola, como na Copa, ninguém aprende apenas vencendo

Imagem de destaque

Férias: entenda como o descanso é importante no preparo para o vestibular

Ampliação da estrutura na Serra

A Prefeitura da Serra, por meio de nota da Secretaria Municipal de Educação (Sedu), afirma que mantém uma política de Atendimento Educacional Especializado (AEE) consolidada e alinhada às normativas nacionais e municipais vigentes. 

"Desde a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o município expandiu em 84% a estrutura de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), onde são realizados atendimentos no contraturno, saltando de 45 salas em 2021 para 83 unidades em 2026, incluindo a implantação de 9 novas salas neste ano", pontua. 

Atualmente, a rede municipal atende 6.589 estudantes público-alvo da educação especial em 152 unidades de ensino e conta com um corpo técnico especializado de 1.042 professores dedicados à área.  


"A alocação de profissionais de apoio e cuidadores escolares segue critérios técnicos e legais, baseando-se em avaliações pedagógicas individualizadas e estudos de caso para garantir o desenvolvimento da autonomia do estudante. Com 800 cuidadores, o município possui capacidade de garantir o atendimento integral a todas as demandas pedagógicas validadas. Adicionalmente, a rede disponibiliza mil vagas para estagiários de pedagogia e licenciaturas", conclui.

Professores em todas as escolas de Cariacica

A Secretaria de Educação de Cariacica ressalta, em nota, que disponibiliza professores de educação especial em todas as unidades de ensino da rede municipal para o atendimento aos estudantes público-alvo durante o turno regular de aulas. 


Em geral, o Atendimento Educacional Especializado (AEE), ainda segundo a secretaria, é ofertado no contraturno escolar, por meio de professores que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), com o objetivo de complementar o processo de escolarização dos estudantes.


A administração municipal não informou, porém, o número de profissionais que atuam na rede nem a quantidade de alunos atendidos. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Símbolo capixaba, Galpão das Paneleiras pode ganhar novo visual

Suely Bispo

Escritora capixaba Suely Bispo é a convidada de encerramento do podcast Elas EScrevem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação educação especial Vila Velha Vitória (ES) Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

PRF apreende carabina e 7 kg de drogas em carro na BR 101 em Mimoso do Sul
Suspeitos são detidos em Mimoso do Sul com drogas vindas do Rio de Janeiro
Itamar Vieira Jr. é o autor do sucesso Torto Arado, que já vendeu mais de 1 milhão de cópias
"A literatura dá conta de uma dimensão subjetiva da vida", afirma Itamar Vieira Jr., autor de Torto Arado, em visita a Vitória
Benedito Ruy Barbosa
Morre aos 95 anos Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Pantanal' e 'O Rei do Gado'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados