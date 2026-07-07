MPES cobra mais profissionais de educação especial em escolas da Grande Vitória

A ação em Vitória, que tramita na Justiça desde 2022, indica a escassez de profissionais especializados em diversas unidades de ensino da rede municipal. O processo foi iniciado após uma série de procedimentos abertos a partir de denúncias de famílias ao MPES. Na ocasião, a falta de assistência relatada na ação obrigou pais a manter filhos com deficiência ou com algum transtorno em casa ou a transferi-los para a rede privada.





O MPES diz, em nota, que em Vitória os pedidos foram julgados procedentes em sentença, mas o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) anulou a decisão e o processo retornou à fase de instrução — momento em que são produzidas provas.





Assim como na Capital, o Ministério Público também ingressou com uma ação contra a Prefeitura de Cariacica, apontando a falta de cuidadores e professores de educação especial em determinadas escolas da rede municipal. Entre os relatos que motivaram a abertura do processo, em 2023, foi citada uma escola com 35 alunos público-alvo sem nenhum atendimento educacional especializado.





No município, a liminar solicitada pelo Ministério Público foi concedida inicialmente, mas depois suspensa pelo TJ. O processo está em andamento.





Já na Serra, a prefeitura, ainda na gestão de Sergio Vidigal (PDT), assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MPES, e nenhuma ação judicial com o enfoque da educação especial foi proposta. O documento estabelecia, entre outras normas para a atividade escolar pós-pandemia, meios de garantir ensino inclusivo, com a contratação de profissionais especializados, capacitação de educadores e suporte psicossocial para alunos com deficiência.





"O MPES reitera que segue acompanhando o tema e adotando as providências cabíveis, no âmbito judicial e extrajudicial, para assegurar o direito à educação inclusiva e ao atendimento adequado dos estudantes público-alvo da educação especial", frisa o órgão ministerial, na nota.

Embora essas medidas adotadas pelo MPES não tenham sido propostas recentemente, o problema ainda persiste em alguns locais. A reportagem sobre a falta de cuidadores em Vila Velha, a partir de relatos de mães de crianças atípicas, repercutiu nas redes sociais de A Gazeta, com vários comentários indicando que o quadro deficitário de profissionais especializados não é só do município canela-verde. Há menções a Vitória, Serra e Cariacica.