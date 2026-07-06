Símbolo capixaba, Galpão das Paneleiras pode ganhar novo visual

O Galpão das Paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, pode passar por reforma nos próximos anos para garantir mais conforto e segurança para quem trabalha local. A proposta, ainda em fase de estudo, prevê cobertura para as áreas externas onde as panelas são produzidas, hoje expostas a sol e chuvas.





Os espaços internos também pode ser reorganizados para aumentar o número de cabines de produção e criar áreas de apoio (como copa e vestiário). As mudanças podem beneficiar cerca de 30 artesãs.





O projeto – batizado de “Raízes do Galpão: História, Cultura e Reabilitação Urbana” – é resultado de seis meses de trabalho do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faesa em parceria com a Prefeitura de Vitória. A ideia nasceu de oficinas realizadas por estudantes diretamente com as paneleiras para entender as necessidades diárias dessas profissionais no ambiente laboral.