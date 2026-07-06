Símbolo capixaba, Galpão das Paneleiras pode ganhar novo visual

O Galpão das Paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, pode passar por reforma nos próximos anos para garantir mais conforto e segurança para quem trabalha local. A proposta, ainda em fase de estudo, prevê cobertura para as áreas externas onde as panelas são produzidas, hoje expostas a sol e chuvas.
Os espaços internos também pode ser reorganizados para aumentar o número de cabines de produção e criar áreas de apoio (como copa e vestiário). As mudanças podem beneficiar cerca de 30 artesãs.
O projeto – batizado de “Raízes do Galpão: História, Cultura e Reabilitação Urbana” – é resultado de seis meses de trabalho do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faesa em parceria com a Prefeitura de Vitória. A ideia nasceu de oficinas realizadas por estudantes diretamente com as paneleiras para entender as necessidades diárias dessas profissionais no ambiente laboral.
Turismo
O turismo também está no radar da revitalização com a construção de um mezanino com varanda para ampliar os pontos de vista sobre o manguezal e do processo de fabricação das panelas.
Outras soluções são ter um ancoradouro e uma passarela de madeira junto ao mangue, ligando o galpão ao ponto onde os ônibus de turismo desembarcam visitantes.
Nesta terça-feira (7), às 9h, a Faesa entrega à Prefeitura de Vitória e à comunidade um estudo preliminar com as propostas desenhadas pelos estudantes.
Patrimônio da identidade capixaba
A produção das panelas de barro foi pioneira no Espírito Santo ao receber o título de patrimônio imaterial nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Segundo a coordenadora do estudo, professora Viviane Pimentel, o estudo manteve ao máximo a estrutura já existente, valorizando a história e barateando uma futura execução da obra.
O projeto é assinado por uma equipe multidisciplinar de professores e alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faesa e serve, por enquanto, como base técnica. Ainda não há data definida para o início das obras, mas o material entregue nesta terça deve orientar as próximas etapas do plano.
Desde o início dos trabalhos, sentimos que nossas demandas foram ouvidas com atenção e o resultado é maravilhoso. Agora que o primeiro passo foi dado, nossa expectativa é ver a transformação na prática para que o Galpão das Paneleiras possa ganhar uma nova cara e fortalecer ainda mais o nosso ofício e o turismo local
Berenice Nascimento Presidente da Associação das Paneleiras