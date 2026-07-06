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Patrimônio cultural

Símbolo capixaba, Galpão das Paneleiras pode ganhar novo visual

Estudo aponta caminhos para reformar espaço de produção das artesãs em Goiabeiras

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 17:39

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

06 jul 2026 às 17:39

O Galpão das Paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, pode passar por reforma nos próximos anos para garantir mais conforto e segurança para quem trabalha local. A proposta, ainda em fase de estudo, prevê cobertura para as áreas externas onde as panelas são produzidas, hoje expostas a sol e chuvas.


Os espaços internos também pode ser reorganizados para aumentar o número de cabines de produção e criar áreas de apoio (como copa e vestiário). As mudanças podem beneficiar cerca de 30 artesãs.


O projeto – batizado de “Raízes do Galpão: História, Cultura e Reabilitação Urbana” – é resultado de seis meses de trabalho do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faesa em parceria com a Prefeitura de Vitória. A ideia nasceu de oficinas realizadas por estudantes diretamente com as paneleiras para entender as necessidades diárias dessas profissionais no ambiente laboral.

Projeção do novo Galpão das Paneleiras Davi Zonzini

Turismo

O turismo também está no radar da revitalização com a construção de um mezanino com varanda para ampliar os pontos de vista sobre o manguezal e do processo de fabricação das panelas. 


Outras soluções são ter um ancoradouro e uma passarela de madeira junto ao mangue, ligando o galpão ao ponto onde os ônibus de turismo desembarcam visitantes.


Nesta terça-feira (7), às 9h, a Faesa entrega à Prefeitura de Vitória e à comunidade um estudo preliminar com as propostas desenhadas pelos estudantes.

Patrimônio da identidade capixaba

A produção das panelas de barro foi pioneira no Espírito Santo ao receber o título de patrimônio imaterial nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Segundo a coordenadora do estudo, professora Viviane Pimentel, o estudo manteve ao máximo a estrutura já existente, valorizando a história e barateando uma futura execução da obra.


O projeto é assinado por uma equipe multidisciplinar de professores e alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faesa e serve, por enquanto, como base técnica. Ainda não há data definida para o início das obras, mas o material entregue nesta terça deve orientar as próximas etapas do plano.

Desde o início dos trabalhos, sentimos que nossas demandas foram ouvidas com atenção e o resultado é maravilhoso. Agora que o primeiro passo foi dado, nossa expectativa é ver a transformação na prática para que o Galpão das Paneleiras possa ganhar uma nova cara e fortalecer ainda mais o nosso ofício e o turismo local

Berenice Nascimento Presidente da Associação das Paneleiras

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