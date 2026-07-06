AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • PGR pede que Flávio Bolsonaro seja ouvido por calúnia contra Lula
Investigação

PGR pede que Flávio Bolsonaro seja ouvido por calúnia contra Lula

Gonet disse que Flávio pode apresentar retratação de suas falas, possibilidade que pode isentá-lo de eventual condenação

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 19:20

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 jul 2026 às 19:20
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu nesta segunda-feira (6) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seja ouvido no inquérito no qual o parlamentar é investigado pela prática de calúnia contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
O parecer foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da investigação.
Gonet citou a legislação penal e disse que Flávio pode apresentar retratação de suas falas, possibilidade que pode isentá-lo de eventual condenação.
Para o procurador, o inquérito deve retornar à Polícia Federal para a realização da oitiva.
Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro
Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro Ricardo Stuckert/PR e Agência Senado
"Remanesce a necessidade de oitiva do Sr. Flávio Nantes Bolsonaro, medida de especial relevância, sobretudo em razão da possibilidade de retratação, capaz de isentar o investigado de pena", afirmou Gonet.
O caso trata da postagem feita por Flávio na rede social X, no dia 3 de janeiro deste ano, quando o ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos. 
Na publicação, o senador declarou que “Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas".
No mês passado, a PF encerrou o inquérito que apurou o caso e concluiu que o senador cometeu calúnia contra o presidente. 
Após a divulgação do relatório final da investigação, a Agência Brasil entrou em contato com a assessoria de Flávio Bolsonaro, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestação. 

Leia mais

Criança sofreu acidente com equipe que arremessou jovem sem corda em ponte no interior de SP

Moraes prorroga prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

Lula acena a mulheres e fala em endurecer pena contra feminicídio em meio a desgaste de Flávio

Pneumo 20 no SUS: o que você precisa saber sobre a nova vacina

Primeira Turma do STF mantém decisão que proíbe aposentadoria compulsória como punição

STF libera parte dos penduricalhos que haviam sido barrados pelo tribunal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Luiz Inácio Lula da Silva Lula Flavio Bolsonaro Alexandre de Moraes STF MPF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Cesan em Vitória
Agência estuda aumentar tarifa para imóveis sem ligação à rede de esgoto no ES
Bicicletas elétricas são recuperadas pela Guarda Municipal de Vila Velha
Mulheres têm bikes elétricas roubadas durante assalto em Vila Velha
Imagem de destaque
Credores da Americanas reclamam de falhas no pagamento e ameaçam pedir falência da varejista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados