Pneumo 20 no SUS: o que você precisa saber sobre a nova vacina

O que é a Pneumo 20?





A Pneumo 20 protege contra 20 sorotipos do pneumococo (Streptococcus pneumoniae), bactéria que pode causar desde infecções mais comuns, como otite e sinusite, até pneumonia, meningite e sepse.





Segundo Juarez Cunha, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), o número que dá nome à vacina indica justamente a quantidade de sorotipos contemplados. Atualmente, são conhecidos mais de 100 tipos diferentes da bactéria, e a ampliação da cobertura busca aumentar a proteção contra aqueles mais associados às formas graves da doença.





Qual a diferença entre a Pneumo 20 e a Pneumo 10?





A principal diferença está na ampliação da cobertura. Enquanto a Pneumo 10 protege contra dez sorotipos da bactéria, a Pneumo 20 amplia essa proteção para 20.





Para Cunha, a incorporação da nova vacina representa um "avanço importante". "Desde a introdução da vacina Pneumo 10, tivemos a substituição de sorotipos que ela não contemplava, em especial os sorotipos 19A e 3, que são os dois principais causadores de doenças graves causadas pelo pneumococo, especialmente meningite", explica.





Quem poderá receber a Pneumo 20 pelo SUS?





A vacina será oferecida para:





crianças menores de 5 anos;

indígenas com mais de 5 anos sem histórico de vacinação com vacina pneumocócica conjugada;

idosos com 60 anos ou mais acamados e/ou institucionalizados;

pessoas com condições clínicas especiais atendidas nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).





Segundo Cunha, pacientes com doenças crônicas ou com o sistema imunológico enfraquecido estão entre os grupos que mais devem se beneficiar da ampliação da proteção.





Como fica o esquema vacinal durante a transição?





Enquanto houver estoque da Pneumo 10, o calendário infantil seguirá o seguinte esquema:





uma dose da Pneumo 20 aos 2 meses;

uma dose da Pneumo 10 aos 4 meses;

uma dose de reforço da Pneumo 20 aos 12 meses.





O reforço deve ser aplicado com intervalo mínimo de 60 dias após a segunda dose. Até a conclusão da transição, as vacinas pneumocócicas 13-valente (VPC13) e 23-valente (VPP23) seguirão sendo usadas em situações específicas. Depois, o esquema vacinal passará a utilizar exclusivamente a Pneumo 20.





Quem já tomou a Pneumo 10 precisa receber a nova vacina?





Depende.





Crianças que iniciaram o esquema vacinal, mas ainda não o concluíram, poderão completar a vacinação com a Pneumo 20 durante o período de transição.





Já aquelas que finalizaram todo o esquema com a Pneumo 10 não receberão uma dose adicional pelo SUS, exceto quando fizerem parte dos grupos atendidos pelo CRIE em razão de alguma condição clínica especial, explica Cunha.





A vacina é segura? Quais são as reações mais comuns?





Sim. Antes de ser incorporada ao SUS, a Pneumo 20 já era utilizada na rede privada e faz parte de uma tecnologia já conhecida na vacinação contra o pneumococo.





"Como qualquer vacina, podem ocorrer eventos adversos. Mas, em geral, são leves e locais", afirma Cunha. Os efeitos mais comuns são dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação, além de febre e mal-estar, que podem ocorrer nos dois ou três primeiros dias após a imunização.