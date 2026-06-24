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Ficou internada

Bartolinite: o que é a inflamação íntima que afetou a cantora Pocah

Os sintomas mais comuns são inchaço ou caroço na região, dor, vermelhidão, dificuldade para sentar ou caminhar e, em alguns casos, febre

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 16:30

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

24 jun 2026 às 16:30
Pocah
Pocah  passou por uma cirurgia de emergência Reprodução @Pocah

A cantora Pocah passou por uma cirurgia de emergência após sofrer com fortes dores na região íntima. A artista usou as redes sociais para revelar seu diagnóstico de bartolinite, uma inflamação na glândula responsável pela lubrificação vaginal, localizada na vulva.


"Eu tive uma bartolinite. É quando a glândula de Bartholin fica inflamada e, quando ela entope, causa um desconforto enorme. É uma dor que você não consegue andar, não consegue sentar. Então, você fica sem dignidade total. Eu já estava com ela há quatro dias, é insuportável", detalhou.


Ela já havia enfrentado o diagnóstico três meses antes, mas sem saber. "Tratei achando que era furúnculo, mas não era, já era a glândula. Só que dessa vez eu precisei fazer uma drenagem já em centro cirúrgico com sedação, porque a dor era insuportável", contou.


Ana Sodré, ginecologista e obstetra, explica que a bartolinite é uma inflamação das glândulas de Bartolin, que são duas glândulas na entrada da vagina, uma de cada lado, que ajudam na lubrificação da entrada da vagina. "A lubrificação vaginal é feita por transudação, que é como se fosse uma sudorese da mucosa vaginal provocada pelo aumento da excitação, que aumenta a quantidade de sangue, e isso transuda num muco dentro da vagina. Ela não lubrifica dentro da vagina, lubrifica a entrada da vagina, a glândula de Bartolin. E a sua inflamação, o sufixo IT, indica uma inflamação".


A médica explica que dependendo do grau da infecção, ela pode estar bem infeccionada, com uma infecção bacteriana e aumentar essa glândula, podendo causar desconforto, dor, febre e dificuldade de andar. "Quem tem abartorinite sabe, devido ao incômodo, e necessita de uma resolução médica, que seja antibiótico ou drenagem cirúrgica".

 

A ginecologista Anna Bimbato, da Bluzz Saúde, diz que os sintomas mais comuns são inchaço ou caroço na região, dor, vermelhidão, dificuldade para sentar ou caminhar e, em alguns casos, febre. "Geralmente acontece quando o canal da glândula fica entupido, favorecendo o crescimento de bactérias. Algumas ISTs também podem estar relacionadas", diz.


O que causa essa doença é a infecção. Ana Sodré diz que a internação vai depender do grau da infecção. "Se for uma infecção muito grande e essa glândula estiver extremamente aumentada para a paciente não conseguir andar, tiver febre ou com o estado geral comprometido, o médico pode indicar a internação para ser feita a denose cirúrgica de emergência". 


O tratamento pode incluir banhos de assento, analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos e, em alguns casos, drenagem. "A internação pode ser necessária em casos de infecção mais grave, febre alta, dor intensa ou necessidade de antibióticos na veia. A drenagem cirúrgica é indicada quando há formação de abscesso, com acúmulo de pus e dor importante", explica Anna Bimbato.


A bartolinite pode voltar quando o canal da glândula obstrui novamente, mesmo após o tratamento. Por isso, é recomendado manter boa higiene íntima, usar preservativo e procurar atendimento ao surgimento dos sintomas pode ajudar a reduzir o risco da doença.

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