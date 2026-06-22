Alex Escobar passa mal ao vivo: quando o pico de pressão se torna perigoso?

Fred Bruno revelou o motivo do mal-estar de Alex Escobar durante o Globo Esporte desta segunda-feira (22/6). Segundo ele, o veterano teve um pico de pressão causado pelo calor que está fazendo nos Estados Unidos, onde acontece a Copa do Mundo 2026.
“Como vocês sabem, eu estou apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão, acabou não se sentindo muito bem, mas está tudo certo agora com ele”, disse Fred.
O cardiologista diz que um pico isolado de pressão geralmente não causa danos permanentes ao coração em uma pessoa saudável. "O problema é quando esses picos acontecem repetidamente, porque aumenta o esforço que o coração precisa fazer para bombear o sangue. Com o passar dos anos, isso pode levar ao aumento do músculo cardíaco, favorecer arritmias, insuficiência cardíaca e aumentar o risco de infarto", reforça Tiago Coelho.
Estresse emocional, ansiedade, dor, excesso de sal na alimentação, privação de sono, sedentarismo, interrupção de medicamentos para pressão e algumas substâncias estimulantes, como o excesso de cafeína e energético são os principais fatores que desencadeiam os picos de pressão.
O médico diz que o mais importante é identificar a causa. "Em muitos casos, repouso e controle da ansiedade ajudam muito; avaliar a quantidade de cafeína diária que está sendo consumida (recomendamos no máximo 400mg por dia, uma xícara de café tem cerca de 150mg); pessoas com hipertensão devem manter o tratamento corretamente. Quando os picos são frequentes, é fundamental procurar avaliação médica para ajustar o tratamento e reduzir os riscos", finaliza.