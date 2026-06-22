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Voz trêmula

Alex Escobar passa mal ao vivo: quando o pico de pressão se torna perigoso?

O apresentador surgiu com a voz trêmula e apresentou sinais de desatenção durante a transmissão

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 16:08

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

22 jun 2026 às 16:08
Alex Escobar
Alex Escobar passou mal ao vivo na TV Globo Reprodução @Alexescobar

Fred Bruno revelou o motivo do mal-estar de Alex Escobar durante o Globo Esporte desta segunda-feira (22/6). Segundo ele, o veterano teve um pico de pressão causado pelo calor que está fazendo nos Estados Unidos, onde acontece a Copa do Mundo 2026.


“Como vocês sabem, eu estou apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão, acabou não se sentindo muito bem, mas está tudo certo agora com ele”, disse Fred.


O apresentador completou: “Realmente o calor está brabo aqui nos Estados Unidos. Então hoje vou fazer o Globo Esporte sozinho. Saudades de você já, Escobar. Um beijo, meu irmão”.

Escobar entrou ao vivo para comentar a situação de Neymar na Copa do Mundo e a expectativa em torno do retorno do camisa 10 à Seleção Brasileira e passou mal durante entrada ao vivo na Globo. O apresentador surgiu com a voz trêmula e apresentou sinais de desatenção durante a transmissão.

Os picos de pressão são elevações repentinas da pressão arterial, que podem ocorrer por minutos ou horas. O cardiologista Tiago Coelho, do Hospital Santa Rita, diz que 
nem sempre significam que a pessoa tem hipertensão arterial sistêmica, mas merecem atenção, principalmente quando são frequentes ou muito elevados.

"Na maioria das vezes não há sintomas. Geralmente o contrário ocorre, quando o paciente está ansioso ou com algum tipo de dor, seja dor de cabeça ou outro desconforto, a pressão pode aumentar. Mas a pressão alta geralmente é silenciosa e esse é o perigo", diz.

O médico explica que a voz trêmula não é causada diretamente pela pressão alta, mas pela ativação do sistema nervoso em situações de estresse, ansiedade ou descarga de adrenalina, que frequentemente podem acompanhar os picos de pressão. "Não é a pressão que deixa a voz trêmula, mas a situação emocional do momento", diz Tiago Coelho.

O pico de pressão pode ser perigoso. "Quando a pressão sobe muito, aumenta o risco de lesão em órgãos importantes, como o cérebro, o coração, os rins e os olhos. O risco é maior quando os valores são muito elevados, maior ou igual a 180/110 mmhg (famoso 18/11 mmhg), configurando uma urgência ou emergência hipertensiva".

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Pode prejudicar o coração?

O cardiologista diz que um pico isolado de pressão geralmente não causa danos permanentes ao coração em uma pessoa saudável. "O problema é quando esses picos acontecem repetidamente, porque aumenta o esforço que o coração precisa fazer para bombear o sangue. Com o passar dos anos, isso pode levar ao aumento do músculo cardíaco, favorecer arritmias, insuficiência cardíaca e aumentar o risco de infarto", reforça Tiago Coelho.


Estresse emocional, ansiedade, dor, excesso de sal na alimentação, privação de sono, sedentarismo, interrupção de medicamentos para pressão e algumas substâncias estimulantes, como o excesso de cafeína e energético são os principais fatores que desencadeiam os picos de pressão. 


O médico diz que o mais importante é identificar a causa. "Em muitos casos, repouso e controle da ansiedade ajudam muito; avaliar a quantidade de cafeína diária que está sendo consumida (recomendamos no máximo 400mg por dia, uma xícara de café tem cerca de 150mg); pessoas com hipertensão devem manter o tratamento corretamente. Quando os picos são frequentes, é fundamental procurar avaliação médica para ajustar o tratamento e reduzir os riscos", finaliza.

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