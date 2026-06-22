Alex Escobar passa mal ao vivo: quando o pico de pressão se torna perigoso?

Fred Bruno revelou o motivo do mal-estar de Alex Escobar durante o Globo Esporte desta segunda-feira (22/6). Segundo ele, o veterano teve um pico de pressão causado pelo calor que está fazendo nos Estados Unidos, onde acontece a Copa do Mundo 2026.





“Como vocês sabem, eu estou apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão, acabou não se sentindo muito bem, mas está tudo certo agora com ele”, disse Fred.





O apresentador completou: “Realmente o calor está brabo aqui nos Estados Unidos. Então hoje vou fazer o Globo Esporte sozinho. Saudades de você já, Escobar. Um beijo, meu irmão”.



Escobar entrou ao vivo para comentar a situação de Neymar na Copa do Mundo e a expectativa em torno do retorno do camisa 10 à Seleção Brasileira e passou mal durante entrada ao vivo na Globo. O apresentador surgiu com a voz trêmula e apresentou sinais de desatenção durante a transmissão.





Os picos de pressão podem ocorrer por minutos ou horas. O cardiologista ão elevações repentinas da pressão arterial , queO cardiologista Tiago Coelho, do Hospital Santa Rita, diz que

nem sempre significam que a pessoa tem hipertensão arterial sistêmica, mas merecem atenção, principalmente quando são frequentes ou muito elevados.





" Na maioria das vezes não há sintomas. Geralmente o contrário ocorre, quando o paciente está ansioso ou com algum tipo de dor, seja dor de cabeça ou outro desconforto, a pressão pode aumentar. Mas a pressão alta geralmente é silenciosa e esse é o perigo", diz.





a voz trêmula não é causada diretamente pela pressão alta, mas pela ativação do sistema nervoso em situações de estresse, O médico explica que, mas pela ativação do sistema nervoso em situações de estresse, ansiedade ou descarga de adrenalina, que frequentemente podem acompanhar os picos de pressão. "Não é a pressão que deixa a voz trêmula, mas a situação emocional do momento", diz Tiago Coelho.

