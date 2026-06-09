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Preocupações excessivas

Saúde mental: entenda diagnóstico de Viih Tube após trauma com filho caçula

O Transtorno de Ansiedade Generalizada é caracterizado por uma preocupação excessiva, persistente e difícil de controlar

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 15:31

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

09 jun 2026 às 15:31
Viih Tube
Viih Tube  revelou que recebeu o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada (TAG) Reprodução @Viihtube

A influenciadora Viih Tube revelou que recebeu o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada (TAG) após enfrentar um período delicado envolvendo a internação do filho caçula, Ravi. Ela contou que o trauma vivido durante a passagem do bebê pela UTI desencadeou um medo constante relacionado à saúde.


Em entrevista à revista Quem, a ex-BBB explicou que sua ansiedade não foi provocada pela exposição nas redes sociais, como muitos imaginam. “Não sinto que a internet piorou a pressão da minha ansiedade. A minha ansiedade não tem nenhuma relação com a internet. São coisas bem da maternidade, pós-UTI do Ravi, com tudo o que eu passei. Foi difícil absorver”, disse.


Viih Tube relatou que o período foi marcado por inseguranças e preocupações excessivas. “Acabei tendo muito medo de questões de saúde mesmo, acabei ficando muito bitolada com isso, porque foi muito traumatizante na época para mim”.


Segundo ela, a experiência foi tão marcante que desencadeou preocupações excessivas e uma sensação permanente de alerta. A influenciadora destacou ainda que sua ansiedade não está relacionada à exposição nas redes sociais, mas ao trauma vivido durante o período de internação do bebê.


De acordo com a psicóloga Marília Zanette, da Bluzz Saúde, situações de grande impacto emocional podem aumentar significativamente os níveis de ansiedade e desencadear quadros clínicos que exigem acompanhamento profissional.


“O Transtorno de Ansiedade Generalizada é caracterizado por uma preocupação excessiva, persistente e difícil de controlar, que pode estar relacionada a diferentes áreas da vida. Muitas pessoas relatam a sensação de estar constantemente em alerta, como se precisassem antecipar e monitorar possíveis problemas o tempo todo”, explica.


Os sintomas vão além da preocupação cotidiana e podem afetar diretamente a qualidade de vida. Entre os sinais mais comuns estão inquietação, irritabilidade, tensão muscular, fadiga, dificuldade de concentração, alterações no sono e pensamentos recorrentes sobre possíveis situações negativas.


“Quando a ansiedade passa a ser frequente, intensa e começa a interferir na rotina, nos relacionamentos e no bem-estar da pessoa, é importante buscar ajuda especializada. O diagnóstico é realizado por profissionais de saúde mental por meio de uma avaliação clínica cuidadosa, que considera a frequência, a intensidade e os impactos desses sintomas”, afirma Marília.


Segundo a psicóloga, o tratamento do TAG apresenta bons resultados quando realizado de forma adequada. A psicoterapia, especialmente a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), é considerada uma das abordagens mais eficazes.


“A terapia auxilia o paciente a identificar padrões de pensamento que alimentam a ansiedade, desenvolver estratégias de enfrentamento e construir uma relação mais saudável com suas preocupações. Em alguns casos, o acompanhamento psiquiátrico e o uso de medicação também podem ser indicados”, explica.


Além do tratamento especializado, hábitos saudáveis também desempenham papel importante no controle dos sintomas. “A prática regular de atividade física, uma rotina de sono adequada e técnicas de relaxamento contribuem significativamente para a redução da ansiedade e para a melhora da qualidade de vida”, conclui.

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