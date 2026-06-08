Quem usa canetas emagrecedoras precisa consumir mais proteínas? Entenda

O uso de medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida tem se consolidado como uma importante ferramenta no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. No entanto, a redução significativa do apetite provocada por essas medicações exige atenção especial à alimentação, principalmente ao consumo de proteínas.





Como esses medicamentos reduzem o apetite, as pessoas comem menos e correm o risco de perder muita massa magra (músculos) em vez de apenas gordura. O consumo de proteínas é crucial para proteger os músculos durante o processo.





Segundo a endocrinologista Camila Salim, da Rede Meridional, esses medicamentos atuam em hormônios intestinais que ajudam a controlar a fome, aumentam a sensação de saciedade e retardam o esvaziamento do estômago. Como consequência, os pacientes tendem a consumir menos alimentos ao longo do dia.





"Com a diminuição da fome, algumas pessoas passam a ingerir quantidades muito menores de alimentos, o que pode resultar não apenas em menor consumo de calorias, mas também na redução da ingestão de nutrientes essenciais, como as proteínas", explica a médica.





Além de serem indicados para o tratamento da obesidade, do sobrepeso e do diabetes tipo 2, a semaglutida e a tirzepatida também podem trazer benefícios para condições associadas ao excesso de peso, como apneia do sono, insuficiência cardíaca, esteatose hepática e doenças cardiovasculares.





A especialista destaca que uma ingestão adequada de proteínas é fundamental durante o processo de emagrecimento. Isso porque, além da perda de gordura, o organismo pode perder massa muscular, o que compromete a força física, o metabolismo e a manutenção dos resultados alcançados.





"As proteínas ajudam a preservar a musculatura, aumentam a saciedade e contribuem para melhores resultados metabólicos e funcionais durante a perda de peso", afirma. A quantidade ideal de proteína varia de acordo com fatores individuais, como idade, peso corporal, nível de atividade física, presença de doenças crônicas, objetivos do tratamento e quantidade de massa muscular. Por isso, a orientação de um médico ou nutricionista é essencial.