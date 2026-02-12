Perda de peso

Mounjaro causa queda de cabelo? Entenda o caso de Lexa

Atualmente a principal evidência na literatura médica é de que medicamentos como semaglutida e tirzepatida podem influenciar indiretamente a queda de cabelo

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 14:49

Lexa comentou que teve uma reação após usar o Mounjaro Crédito: Reprodução @lexa

A cantora Lexa, de 30 anos, comentou que teve uma reação após usar o Mounjaro, uma das canetas conhecidas como análogos de GLP-1 usadas para o tratamento da obesidade. A cantora relatou que teve queda capilar: "Tomei uma única vez 1 ml. Minha frente do cabelo caiu (risos)", afirmou.

Mas por que isso acontece? A Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo (SBD-RESP) esclarece que atualmente a principal evidência na literatura médica é de que medicamentos como semaglutida e tirzepatida podem influenciar indiretamente a queda de cabelo. “Embora a queda de cabelo não seja um efeito colateral direto do medicamento, o uso da semaglutida e de outras substâncias presentes nas canetas pode levar à perda de peso rápida e causar deficiências nutricionais (como falta de proteínas, vitaminas e minerais). Essas deficiências e a perda de peso rápida podem desencadear condições como eflúvio telógeno (queda temporária de cabelo). Geralmente essa queda acontece entre dois e quatro meses do início da medicação”, explica o dermatologista Gabriel Lazzeri Cortez.

O dermatologista Jade Cury diz que esses relatos estão mais associados à perda de peso rápida e a possíveis deficiências nutricionais do que ao medicamento em si. "Quem usa doses mais altas desses medicamentos sem a devida supervisão médica e acompanhamento nutricional tem maior risco de queda de cabelo. As principais deficiências nutricionais que levam ao eflúvio telógeno são de proteínas, ferro, zinco e vitaminas, pois esses são nutrientes essenciais para a saúde e formação do fio de cabelo”.

Segundo a médica nutróloga Marcella Garcez, um dos principais sintomas físicos de uma alimentação deficitária é a queda de cabelos. “Como o cabelo não é um órgão ou tecido vital, seu corpo nunca priorizará essas necessidades nutrológicas. Portanto, um desequilíbrio nutrológico geralmente afeta primeiro o cabelo, causando fraqueza e queda. Nesses casos, é recomendado um ajuste na dieta e, em alguns casos, o uso de suplementos e vitaminas sempre com orientação médica. Com relação à nutrição, anemia ferropriva e deficiência de zinco, Vitamina B12 e Vitamina D podem também ser causas de eflúvio telógeno”.

Na maioria dos casos, a queda de cabelo associada ao uso de medicamentos emagrecedores como o Ozempic, Wegovy e Mounjaro é temporária e está relacionada ao eflúvio telógeno, uma condição em que o cabelo entra precocemente na fase de repouso e queda. “Geralmente, o cabelo volta a crescer após o corpo se ajustar e os níveis nutricionais serem restabelecidos”, diz Jade Cury.

Mas, em pacientes com predisposição genética para alopecia androgenética (calvície masculina ou feminina), o eflúvio telógeno pode acelerar a progressão da doença. “Isso ocorre porque, após a queda, o cabelo que volta a crescer pode ser mais fino e fraco do que o anterior, levando a um afinamento progressivo do cabelo. Nesses casos, o uso das canetas emagrecedoras pode potencializar o processo de miniaturização dos folículos capilares, agravando a condição. Portanto, embora a queda seja temporária para a maioria, em indivíduos com alopecia androgenética, o efeito pode ser mais significativo e contribuir para uma potencial progressão da calvície”, destaca Gabriel.

Além dos medicamentos, a SBD-RESP destaca que dietas radicais ou muito restritivas também podem levar à queda de cabelo devido à falta de nutrientes essenciais. “O corpo prioriza funções vitais em detrimento do crescimento do cabelo quando há carências nutricionais, o que pode resultar em eflúvio telógeno”, completa o médico. O tratamento requer ajuste nutricional, uso de suplementos e acompanhamento médico. “É essencial consultar um dermatologista para avaliar a causa da queda de cabelo e indicar o tratamento mais adequado".

