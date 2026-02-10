Se cuida

Câncer nos rins: entenda a doença que levou à morte o vocalista do 3 Doors Down

O carcinoma renal de células claras pode crescer por anos sem que o paciente perceba qualquer alteração

Publicado em 10 de fevereiro de 2026

O carcinoma renal de células claras é a forma mais comum de câncer nos rins

No sábado, 07 de fevereiro, morreu o vocalista da banda norte-americana 3 Doors Down, Brad Arnold, devido a um tipo de câncer ainda pouco conhecido: o carcinoma renal de células claras, que evoluiu para o estágio 4, com metástase nos pulmões. O caso serve de alerta, pois o câncer nos rins costuma ser silencioso e frequentemente só é identificado quando já está em fases avançadas.

“O carcinoma renal de células claras é a forma mais comum de câncer nos rins, responsável por cerca de 80% dos diagnósticos de tumores renais malignos. Ele se origina nas células dos túbulos renais, estruturas responsáveis pela filtração do sangue, e recebe esse nome porque, quando analisadas no microscópio, as células tumorais apresentam aparência mais clara”, explica o oncologista Dr. Ramon Andrade de Mello, do Centro Médico Paulista High Clinic Brazil (São Paulo) e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia.

Segundo o especialista, um dos grandes desafios da doença é justamente o fato de, na maioria das vezes, evoluir sem provocar sintomas nas fases iniciais. “O carcinoma renal de células claras pode crescer por anos sem que o paciente perceba qualquer alteração. Quando surgem, já em estágios mais avançados, os sintomas mais comuns incluem presença de sangue na urina, dor persistente na região lombar, perda de peso sem causa aparente, fadiga intensa e, em alguns casos, a presença de uma massa palpável no abdômen”, diz.

Principais fatores de risco

Entre os fatores de risco para a doença, o Dr. Ramon Andrade de Mello destaca tabagismo, obesidade, hipertensão arterial não controlada, histórico familiar de câncer renal, exposição a determinadas substâncias químicas e doenças renais crônicas. “A idade é outro elemento importante. A maior parte dos diagnósticos ocorre em pessoas acima dos 50 anos, sendo mais frequente em homens do que em mulheres”, acrescenta.

Exames de imagens podem ser utilizados para identificar a presença de nódulos ou massas nos rins

Diagnóstico do carcinoma renal de células claras

O diagnóstico do carcinoma renal de células claras geralmente é feito por meio de exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, que permitem identificar a presença de nódulos ou massas nos rins. “Em muitos casos, o tumor é descoberto de forma incidental, durante exames solicitados por outros motivos”, pontua o médico.

Tratamento para o carcinoma renal de células claras

A doença é tratada de acordo com o estágio em que se encontra. “Quando o tumor ainda está restrito ao rim, a cirurgia pode ser recomendada para a remoção parcial ou total do órgão afetado. Já em casos mais avançados, o tratamento pode envolver terapias-alvo e imunoterapia. Hoje existem medicamentos imunoterápicos capazes de estimular o próprio sistema imunológico a combater as células cancerígenas, com alta eficácia contra o carcinoma renal de células claras”, destaca o Dr. Ramon Andrade de Mello.

Importância do diagnóstico precoce

Quando o diagnóstico é feito em estágios avançados, o tratamento se torna mais complexo, com pior prognóstico. “A evolução da doença está diretamente ligada ao momento em que é identificada. Quando descoberta precocemente, as taxas de cura são significativamente maiores. Por outro lado, nos casos em que já há metástase para outros órgãos, o tratamento costuma ter como foco principal o controle do tumor e a melhora da qualidade de vida do paciente”, diz o médico. Por isso, a conscientização sobre a doença é tão importante.

“Em relação à prevenção, não existe uma forma garantida de evitar o câncer renal, mas algumas medidas podem reduzir consideravelmente o risco, como não fumar, controlar o peso, praticar atividade física regularmente e tratar adequadamente a hipertensão arterial. Além disso, a realização de check-ups periódicos é fundamental, especialmente para pessoas com fatores de risco ou histórico familiar da doença “, finaliza o Dr. Ramon Andrade de Mello.

