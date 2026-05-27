Ozivy é versão genérica do Ozempic? Conheça primeira caneta emagrecedora nacional

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta terça-feira (26/5) o registro do medicamento Ozivy, nova caneta de GLP-1 à base de semaglutida fabricado pela EMS.





Em comunicado, a empresa informa que todas as canetas da plataforma de GLP-1 da companhia utilizam uma nova rota regulatória, inédita no Brasil, com produção via síntese química, e são produzidas com matéria-prima sintética e classificadas pela Anvisa como medicamentos novos. Por isso, não se enquadram como genéricos, similares ou biossimilares.





A endocrinologista Flavia Tessarolo, atual presidente de Sociedade Brasileira de Diabetes -ES, diz que a Ozivy é a primeira versão nacional de um análogo de GLP-1 semanal sintético, a semaglutida (mesmo princípio ativo do Ozempic e Wegovy), aprovada pela Anvisa, após a queda da patente da molécula em 20 de março 2026. "Ou seja, o Ozivy é uma cópia sintética de uma semaglutida biológica (Ozempic e Wegovy)".





A médica explica que semaglutida original (Ozempic e Wegovy), é uma molécula biológica. Isso significa que o IFA, que é o Ingrediente Farmacêutico Ativo da semaglutida, é produzido por complexos processos biológicos, por exemplo, expressão em células vivas ou síntese química.

"O Ozivy é uma cópia biossintética da semaglutida biológica, portanto, apresenta o mesmo mecanismo de ação. A principal diferença entre as duas está no processo de fabricação e perfil de impurezas. Cada fabricante seleciona sua própria linhagem celular e meios de cultura necessários para o processo de fabricação, além de outros pontos importantes, como temperatura, purificação, e componentes inativos presentes na medicação. O perfil de impurezas também é diferente".





No dia 20 de março de 2026 houve a queda da patente da semaglutida, que é o fim natural do período, geralmente 20 anos, no qual a farmacêutica que desenvolveu as pesquisas da medicação, é a única autorizada a fabricar e comercializar o produto. Apesar da aprovação, ainda não tem data para a comercialização do medicamento.





Neste momento, a companhia avança para as etapas operacionais subsequentes necessárias para o início da comercialização. "Como ocorre com medicamentos dessa complexidade, ainda existem processos complementares que antecedem a chegada ao mercado. A expectativa é avançar para as próximas fases nos próximos dias, e em algumas poucas semanas, o produto poderá ser encontrado nas farmácias de todo o país", diz o comunicado.