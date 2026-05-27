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Na madrugada

Incêndio destrói depósito de secador de café em fazenda de Nova Venécia

O fogo começou em um depósito de madeira e palha de um secador de café e levou mais de três horas para ser combatido. O prejuízo, segundo o dono da fazenda, é de cerca de R$ 50mil

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 15:08

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

27 mai 2026 às 15:08
Chamas destruíram boa parte do galpão e os bombeiros levaram mais de 3 horas para controlar o incêndio Bombeiros

Um incêndio atingiu um galpão de uma fazenda na zona rural de Nova Venécia, na região Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram um depósito de madeira e palha de um secador de café. O combate ao fogo durou mais de três horas e contou com apoio de um caminhão-pipa da prefeitura, devido à grande quantidade de material inflamável no local. 

Em conversa com a repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta, o dono da fazenda disse que dois funcionários dormiam em uma casa próxima ao local quando o incêndio começou. Um servidor da prefeitura, que passava por uma rodovia perto da propriedade, percebeu as chamas e alertou os trabalhadores. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O fogo destruiu toras de madeira, canos e uma adubadeira armazenados no galpão. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 50 mil.

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