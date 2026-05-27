Incêndio destrói depósito de secador de café em fazenda de Nova Venécia

Um incêndio atingiu um galpão de uma fazenda na zona rural de Nova Venécia, na região Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram um depósito de madeira e palha de um secador de café. O combate ao fogo durou mais de três horas e contou com apoio de um caminhão-pipa da prefeitura, devido à grande quantidade de material inflamável no local.