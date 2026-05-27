Trecho Norte da BR 101 vai ter 21 km de terceiras faixas até 2027

Com a repactuação do contrato da Ecovias Capixaba, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, ficou definido que o trecho norte da rodovia não seria integralmente duplicado.





Para ajudar na fluidez do trânsito no trecho ao Norte de Linhares, a concessionária vai implementar 41 quilômetros de terceiras faixas em pontos críticos. Inicialmente, a entrega dessas terceiras faixas como áreas de ultrapasagem estava prevista para o período entre o sétimo e o nono ano de concessão, a contar a partir de agosto de 2025.





Mas a Ecovias Capixaba anunciou, nesta quarta-feira (27), que vai antecipar para o fim de 2027 a entrega de 21 desses 41 quilômetros de faixas duplicadas previstas. Ganhará faixas adicionais o trecho entre Linhares e Pedro Canário.





A implantação de 21,6 quilômetros de terceiras faixas no trecho norte da BR 101, entre os quilômetros 50,3 e 134,1, vai começar no segundo semestre deste ano e abrangerá os municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré, Linhares e Sooretama.





De acordo com Roberto Amorim Junior, diretor superintendente da Ecovias Capixaba, a decisão de acelerar esses investimentos partiu de estudos iniciados no ano passado para atender à necessidade de melhoria na fluidez da via.





"Chegamos à conclusão que conseguimos antecipar aproximadamente 7 km naquele trecho até fevereiro de 2027", afirmou o diretor, acrescentando que outros 14 km serão entregues até dezembro do mesmo ano.





As terceiras faixas serão implantadas em pontos específicos, no sentido Norte ou no sentido Sul da rodovia, conforme as condições de tráfego e necessidade operacional de cada trecho. Até fevereiro de 2027, estão previstas as entregas dos seguintes segmentos, que somam aproximadamente sete quilômetros:





km 50,3 ao 51,3 (Conceição da Barra) – sentido Norte

km 51,3 ao 52,3 (Conceição da Barra) – sentido Sul

km 53,8 ao 55,4 (Conceição da Barra e São Mateus) – sentido Sul

km 81 ao 82,1 (São Mateus) – sentido Norte

km 92 ao 93 (Jaguaré) – sentido Norte

km 132,7 ao 134,3 (Linhares) – sentido Norte





Os demais trechos têm previsão de conclusão até dezembro de 2027, totalizando 21,6

quilômetros.





O contrato contempla a duplicação da rodovia no trecho Norte, entre Serra e Linhares. No entanto, entre Linhares e Pinheiros, a duplicação enfrenta restrições relacionadas ao licenciamento ambiental, especialmente devido à proximidade com a Reserva Biológica de Sooretama.