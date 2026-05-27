Homem é preso por praticar violência doméstica contra mulher e crianças no ES

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (27), suspeito de praticar violência doméstica e familiar contra a companheira de 43 anos, a filha e a enteada. Ele foi encontrado na comunidade de Rio Ponte, zona rural de Domingos Martins.





Segundo a Polícia Civil, tudo começou quando a mulher foi à delegacia com as filhas, de 5 e 17 anos, aos prantos e em estado de choque. A vítima contou que sofria agressões há anos, além de ameaças, violência psicológica e intimidações cometidas pelo companheiro. Ela relatou também que o homem chegava em casa sob o efeito de álcool e drogas e que se tornava agressivo por conta disso.





"Ele ameaçava matar toda a família com facão, motosserra e outras ferramentas", disse a mulher aos policiais.





O homem ainda afirmou que a companheira e as meninas não escapariam dele, na noite anterior ao registro da ocorrência, ameaçando matar e atear fogo nas vítimas. No momento em que o suspeito foi ao banheiro, todas elas fugiram e se esconderam na mata.





Conforme a PC, o suspeito foi autuado em flagrante por perseguição, violência psicológica, ameaça e por praticar vias de fato. Ele será encaminhado ao sistema prisional. Um facão utilizado pelo homem também foi apreendido.





O delegado Luciano Carlos Paulino disse que a prisão preventiva do homem foi representada devido ao risco à integridade física e à vida das vítimas. Ele já possui passagem anterior por violência doméstica contra uma ex-companheira.