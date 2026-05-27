PF mira esquema de falsa cidadania italiana para migração ilegal no ES, RJ e GO

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27), uma operação para combater uma associação criminosa suspeita de promover a migração ilegal de brasileiros para a Europa. O grupo utilizaria documentos cartorários falsos ou ideologicamente falsos para simular parentesco com italianos, obter cidadania da Itália e, assim, permitir a permanência “legal” na Europa.





Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Itapemirim e Marataízes, no Sul do Espírito Santo, além de Rio de Janeiro (RJ) e Goiânia (GO).





Além das buscas, a Justiça determinou o cumprimento de diversas medidas cautelares, como retenção de passaportes, proibição de deixar o país, indisponibilidade de valores e sequestro de bens móveis e imóveis.