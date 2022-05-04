Cartório incendiado no ES: "Ato criminoso", diz Arpen-Brasil em repúdio

Por nota, a Arpen-Brasil informou que “repudia veementemente o ato criminoso de vandalismo e depredação” e destacou que a ação provoca graves prejuízos à população do município.

"A entidade lamenta que, em pleno século XXI, ainda se conviva com incêndios criminosos que remontam o tempo de barbárie, quando registros públicos eram alvos prioritários daqueles que desejavam apagar a história e os registros de pessoas e de negócios jurídicos que contrariavam seus interesses" Arpen-Brasil - Trecho de nota de repúdio

A associação finalizou dizendo que apoia e se solidariza com a registradora civil do cartório, Natália Bastos Bechepeche Antar, visto que ela sofreu momentos de terror na cidade. A entidade ainda disse que “tomará todas as providências cabíveis para que os culpados sejam punidos”.

Fachada do Cartório de Registro Civil em Itapemirim após o incêndio na madrugada desta quarta-feira (4) Crédito: Bruna Hemerly

SOBRE O INCÊNDIO

O incêndio aconteceu na madrugada desta quarta-feira (4). A estimativa da proprietária do cartório é de que 90% do acervo do cartório tenha sido queimado. Além disso, uma casa ao lado do antigo imóvel, situado na Vila de Itapemirim, também foi atingida, mas nenhum morador ficou ferido.

Fogo atingiu o Cartório de Registro Civil em Itapemirim, nesta quarta-feira (4) Crédito: Reprodução

No último domingo (1°), o local já havia sido alvo de uma tentativa de incêndio. Janelas ficaram queimadas e alguns documentos foram danificados. Esses arquivos foram retirados do imóvel para serem recuperados.

NOTA NA ÍNTEGRA DO SINOREG-ES

"Por meio de nota, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) informou que irá solicitar às autoridades competentes a investigação rigorosa e urgente de incêndio criminoso no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da sede da comarca do município de Itapemirim.

Acredita-se que a base de dados do cartório foi preservada, graças à atuação das centrais eletrônicas. Também em virtude do provimento 74 do Conselho Nacional de Justiça -CNJ, todas as serventias dispõem de sistema de backup duplo e em nuvem. Por essas razões, não houve perda significativa das informações armazenadas, tão importantes para o bem-estar da sociedade.