Vídeo: fogo destrói Cartório de Registro Civil em Itapemirim

Cartório em chamas em Itapemirim Crédito: Leitor A Gazeta

Segundo informações apuradas pela repórter da TV Gazeta Sul, Bruna Hemerly, a estimativa da proprietária do cartório é de que 90% do acervo do cartório tenha sido queimado no incêndio. Uma casa, ao lado, também acabou atingida, mas nenhum morador ficou ferido. Moradores contaram que o incêndio começou às 2h e terminou por volta das 4h.

As chamas assustaram quem mora nas imediações. Com medo de também ter a casa atingida, um vizinho do cartório passou duas horas tentando resfriar as paredes para o fogo não atingir a casa dele.

No domingo (1°), o local já havia sido alvo de uma tentativa de incêndio. Janelas ficaram queimadas e alguns documentos foram danificados. Esses arquivos foram retirados do imóvel para serem recuperados.