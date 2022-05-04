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Sul do ES

Vídeo: fogo destrói Cartório de Registro Civil em Itapemirim

Local foi tomado pelas chamas e teve acervo destruído na madrugada desta quarta (4). No domingo, imóvel sofreu uma tentativa de incêndio e teve parte dos arquivos queimados, de acordo com a proprietária

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 09:59

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 mai 2022 às 09:59
Cartório em chamas em Itapemirim
Cartório em chamas em Itapemirim Crédito: Leitor A Gazeta
Um incêndio consumiu o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante a madrugada desta quarta-feira (4). Uma casa ao lado do antigo imóvel, situado na Vila de Itapemirim, também foi atingida. O Corpo de Bombeiros ajudou a controlar as chamas.
Segundo informações apuradas pela repórter da TV Gazeta Sul, Bruna Hemerly, a estimativa da proprietária do cartório é de que 90% do acervo do cartório tenha sido queimado no incêndio. Uma casa, ao lado, também acabou atingida, mas nenhum morador ficou ferido. Moradores contaram que o incêndio começou às 2h e terminou por volta das 4h. 
As chamas assustaram quem mora nas imediações. Com medo de também ter a casa atingida, um vizinho do cartório passou duas horas tentando resfriar as paredes para o fogo não atingir a casa dele.
No domingo (1°), o local já havia sido alvo de uma tentativa de incêndio. Janelas ficaram queimadas e alguns documentos foram danificados. Esses arquivos foram retirados do imóvel para serem recuperados.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas ainda não houve retorno.

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