Vídeo: fogo destrói Cartório de Registro Civil em Itapemirim

Um incêndio consumiu o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante a madrugada desta quarta-feira (4). Uma casa ao lado do antigo imóvel, situado na Vila de Itapemirim, também foi atingida. O Corpo de Bombeiros ajudou a controlar as chamas.
Segundo informações apuradas pela repórter da TV Gazeta Sul, Bruna Hemerly, a estimativa da proprietária do cartório é de que 90% do acervo do cartório tenha sido queimado no incêndio. Uma casa, ao lado, também acabou atingida, mas nenhum morador ficou ferido. Moradores contaram que o incêndio começou às 2h e terminou por volta das 4h.
As chamas assustaram quem mora nas imediações. Com medo de também ter a casa atingida, um vizinho do cartório passou duas horas tentando resfriar as paredes para o fogo não atingir a casa dele.
No domingo (1°), o local já havia sido alvo de uma tentativa de incêndio. Janelas ficaram queimadas e alguns documentos foram danificados. Esses arquivos foram retirados do imóvel para serem recuperados.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas ainda não houve retorno.