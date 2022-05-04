Homem é morto e outro fica ferido perto do Terminal de Carapina, na Serra

O crime ocorreu por volta das 3h da madrugada desta quarta (4) perto do Terminal de Carapina Crédito: Reprodução

Um homem morreu baleado e outro ficou ferido nas imediações do Terminal de Carapina, na Serra , por volta das 3h da madrugada desta quarta-feira (4). Os crimes ocorreram durante um tiroteio. A vítima que ficou ferida foi socorrida dentro do próprio terminal do Transcol , já o assassinato aconteceu na calçada da Avenida Norte Sul, bem em frente ao acesso para os ônibus.

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, testemunhas contaram aos policiais que o homem socorrido no terminal tem 22 anos. Ele estaria em uma distribuidoras no entorto e, quando saía do estabelecimento, muitos disparos foram ouvidos por populares. Para tentar escapar, ele correu para dentro do terminal, mas foi alvejado. Após os disparos, houve correria generalizada.

O homem que morreu e o ferido não foram identificados no local. Um dos tiros acertou a cabeça da vítima que faleceu. Testemunhas disseram que ele tentou também correr para dentro do Terminal de Carapina, porém não conseguiu e acabou atingido.

INVESTIGAÇÃO

Até o momento, não é de conhecimento da polícia a autoria do homicídio e tentativa de homicídio. A motivação também é desconhecida. O jovem de 22 anos, que acabou ferido, foi socorrido e encaminhado para um hospital da Grande Vitória. Já o corpo do que morreu foi periciado no local do crime e encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória na sequência.

O QUE DIZ A PM

Nesta madrugada (04), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio no Terminal de Carapina, Serra. No local, a equipe encontrou um indivíduo aos cuidados do Samu, que deu o atendimento inicial necessário e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Logo a frente, na Rodovia Norte Sul, os policiais encontraram um outro homem vítima dos disparos, porém já em óbito conforme informado pelo Samu. Não foi possível determinar a autoria, motivação e dinâmica dos fatos. A Polícia Civil foi acionada.

RESPOSTA DA PC

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta