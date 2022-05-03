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Kit gás

Empresários são detidos por mercado clandestino de GNV no ES

Proprietários de oficinas foram detidos, assinaram um termo circunstanciado (TC) e responderão em liberdade por atuarem na instalação e manutenção irregular de kit gás

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 20:56

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

03 mai 2022 às 20:56
Grande Vitória
Duas oficinas clandestinas de gás natural veicular (GNV) são interditadas na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil
Polícia Civil interditou, nesta terça-feira (3), duas oficinas clandestinas de gás natural veicular (GNV) na Grande Vitória. De acordo com a corporação, dois empresários foram detidos durante a ação, realizada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em conjunto com o Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES),
Segundo o titular da Decon, delegado Eduardo Passamani, os proprietários das oficinas foram detidos pelo crime de executar serviço de alto grau de periculosidade de forma irregular. A autoridade afirmou que os suspeitos assinaram um termo circunstanciado (TC) e responderão em liberdade por atuarem na instalação e manutenção irregular de kit gás.
Durante a ação, também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em empresas nos municípios de Vila Velha e Serra. Os locais foram indicados por um empresário preso na primeira fase da ação, que disse que seriam responsáveis por fornecerem documentos para legalização de kits gás clandestinos. Foram coletadas informações para a investigação, que segue sob sigilo.
De acordo com o delegado, foram fiscalizadas, ainda, quatro empresas requalificadoras de cilindro, visando evitar fraudes na validade dos equipamentos, "porém nenhuma irregularidade foi encontrada nessa última etapa", afirmou Eduardo Passamani.
Mais detalhes serão repassados em entrevista coletiva prevista para esta quarta-feira (4), às 9h30. Assim que novas informações forem passadas, este texto será atualizado.

PRIMEIRA FASE DA AÇÃO

Segundo a Polícia Civil, durante diligências realizadas no dia 2 de setembro do ano passado, três empresários foram presos e três empresas foram interditadas no bairro Cobilândia, em Vila Velha, e em Jardim Limoeiro e Porto Canoa, na Serra.
As investigações apontaram que os equipamentos eram instalados sem a devida inspeção, principalmente em táxis e em carros de motoristas de aplicativos, gerando perigo aos motoristas e usuários desse tipo de transporte.
Um dos empresários que atuava no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, chegava a montar documentos falsos, para mostrar ao consumidor que o kit gás estaria regular. Dessa forma, o consumidor poderia regularizar o veículo junto ao Detran-ES.

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