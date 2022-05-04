Polícia investiga tiro contra estagiário no meio da rua em Cariacica

A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, investiga uma tentativa de homicídio contra um estagiário que passava pela Rodovia José Sette, em Cariacica, no início da manhã do dia 20 de abril. Um vídeo (veja acima) mostra o momento em que o homem de moto aborda o jovem de 18 anos, que estava a caminho do local de estágio e não foi atingido pelo disparo porque conseguiu correr.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela vítima diretamente no Distrito de Polícia de Cariacica como tentativa de homicídio. Nenhum suspeito de ter cometido o crime foi detido até esta terça-feira (3), segundo a corporação.
Segundo relato da mãe da vítima e conforme imagens registradas no vídeo, o garoto estava indo para o estágio quando foi abordado pelo motociclista. É possível ver o braço do homem levantado, como se estivesse apontando a arma. O homem foge de moto após o disparo.