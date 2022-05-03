Bandido rouba carro para fugir em Baixo Guandu, mas gasolina acaba

Carro roubado na porta do Hospital Estadual João Santos Neves foi abandonado a 30 km do local Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem foi rendido e teve o carro roubado em frente ao Hospital Estadual João dos Santos Neves, em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo , por volta das 20 horas desta segunda-feira (2). Segundo a Polícia Militar , o assaltante estava armado e disse que só queria o veículo para fugir, mas o suspeito não conseguiu ir muito longe porque a gasolina acabou.

A vítima é o marido de uma funcionária da unidade, que esperava a esposa sair do trabalho. Em relato aos policiais pouco depois do crime, o homem contou que estava com o carro estacionado em frente ao hospital quando foi surpreendido pelo assaltante, que disse: "Perdeu irmão, passa seu carro. Não é nada contigo, apenas preciso sair daqui".

A fuga não durou muito tempo. O carro foi localizado pelos militares uma hora e meia depois do assalto, abandonado a 30 km do hospital, em uma estrada no interior do município. A corporação constatou que o veículo estava sem combustível.

O veículo foi devolvido para o dono, e o suspeito não foi localizado pela Polícia Militar. Para a reportagem da TV Gazeta Noroeste, a PM também disse que faz patrulhamento na região durante o dia e à noite.