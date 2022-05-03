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Bandido rouba carro para fugir em Baixo Guandu, mas gasolina acaba

Homem foi rendido e assaltado na porta do Hospital Estadual João Santos Neves, na noite desta segunda (2). Como o combustível acabou, criminoso abandonou carro a 30 km do local

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 16:03

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 mai 2022 às 16:03
Carro roubado na porta do Hospital Estadual João Santos Neves, em Baixo Guandu. Mas o assaltante não conseguiu ir muito longe pois a gasolina do veículo acabou.
Carro roubado na porta do Hospital Estadual João Santos Neves foi abandonado a 30 km do local Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um homem foi rendido e teve o carro roubado em frente ao Hospital Estadual João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 20 horas desta segunda-feira (2). Segundo a Polícia Militar, o assaltante estava armado e disse que só queria o veículo para fugir, mas o suspeito não conseguiu ir muito longe porque a gasolina acabou.
A vítima é o marido de uma funcionária da unidade, que esperava a esposa sair do trabalho. Em relato aos policiais pouco depois do crime, o homem contou que estava com o carro estacionado em frente ao hospital quando foi surpreendido pelo assaltante, que disse: "Perdeu irmão, passa seu carro. Não é nada contigo, apenas preciso sair daqui".
A fuga não durou muito tempo. O carro foi localizado pelos militares uma hora e meia depois do assalto, abandonado a 30 km do hospital, em uma estrada no interior do município. A corporação constatou que o veículo estava sem combustível.
O veículo foi devolvido para o dono, e o suspeito não foi localizado pela Polícia Militar. Para a reportagem da TV Gazeta Noroeste, a PM também disse que faz patrulhamento na região durante o dia e à noite.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Baixo Guandu e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. De acordo com a corporação, o veículo foi recuperado em Alto Rio Novo, pela PM, e foi devolvido à vítima. "A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou.

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