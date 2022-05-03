Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assalto

Família tem casa invadida e é feita refém em Vargem Alta

Segundo registro policial, família ficou sentada no chão da sala durante crime. Bandidos armados levaram o carro, eletrodomésticos e R$ 2 mil em dinheiro

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 13:12

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 mai 2022 às 13:12
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma família teve a casa invadida no interior de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, durante a madrugada desta terça-feira (3). Eles ficaram reféns de dois bandidos armados e tiveram o carro, eletrodomésticos e R$ 2 mil em dinheiro levados.
Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado por volta das 3h30, na localidade de Cachoeira da Concórdia. Uma das vítimas, de 36 anos, contou que ouviu um barulho na janela de seu quarto e, ao abrir a cortina para averiguar, foi surpreendida por estilhaços de vidros quebrados por dois homens.
Os bandidos, contou a vítima, estavam com arma de fogo e faca. Eles mantiveram a família sentada no chão da sala, sob a mira de uma arma, enquanto roubavam objetos da casa.
Foram levados uma televisão de 43 polegadas, um forno micro-ondas, um forno elétrico, dois aparelhos celulares, um notebook e uma carteira com documentos pessoais, contendo a quantia de R$ 2 mil. Não há registro de feridos durante a ação criminosa.
Os bandidos fugiram no carro da família, uma caminhonete Toyota Hilux, de cor prata. A vítima foi orientada a registrar o caso na delegacia. Buscas foram feitas pela polícia, mas nenhum suspeito foi preso.
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Vargem Alta e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação destacou que a população pode contribuir com informações de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181

Veja Também

Baleado por PM após se render: morte completa um mês e segue sem respostas no ES

Irmão é ameaçado após morte de menino no ES: "massacrado"

Briga de vizinhos por causa de cachorros termina em morte em Itaúnas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vargem Alta Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados