Família tem casa invadida e é feita refém em Vargem Alta

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma família teve a casa invadida no interior de Vargem Alta , na Região Serrana do Espírito Santo, durante a madrugada desta terça-feira (3). Eles ficaram reféns de dois bandidos armados e tiveram o carro, eletrodomésticos e R$ 2 mil em dinheiro levados.

Segundo a Polícia Militar , o caso foi registrado por volta das 3h30, na localidade de Cachoeira da Concórdia. Uma das vítimas, de 36 anos, contou que ouviu um barulho na janela de seu quarto e, ao abrir a cortina para averiguar, foi surpreendida por estilhaços de vidros quebrados por dois homens.

Os bandidos, contou a vítima, estavam com arma de fogo e faca. Eles mantiveram a família sentada no chão da sala, sob a mira de uma arma, enquanto roubavam objetos da casa.

Foram levados uma televisão de 43 polegadas, um forno micro-ondas, um forno elétrico, dois aparelhos celulares, um notebook e uma carteira com documentos pessoais, contendo a quantia de R$ 2 mil. Não há registro de feridos durante a ação criminosa.

Os bandidos fugiram no carro da família, uma caminhonete Toyota Hilux, de cor prata. A vítima foi orientada a registrar o caso na delegacia. Buscas foram feitas pela polícia, mas nenhum suspeito foi preso.