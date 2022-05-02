Briga de vizinhos por causa de cachorros termina em morte em Itaúnas

Uma briga entre vizinhos na noite deste domingo (1º), em Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, terminou em troca de tiros e com a morte de Eglaisson Severo Alves, de 56 anos, que levou tiro no peito. Segundo a Polícia Militar, a confusão começou após cachorros brigarem. Os donos dos animais, um homem e uma mulher, se desentenderam e a vítima, que foi defender a filha, acabou atingida pelo disparo.
A PM informou que, de acordo com relatos de testemunhas, após a discussão por causa do animais, a mulher foi até a casa dos pais e depois retornou para a porta da casa do vizinho, acompanhada do pai e da mãe e armada com uma pistola. O morador, que estava no interior da residência dele com o portão aberto, também apareceu armado com uma espingarda calibre 36 e efetuou um disparo contra a vizinha. A mulher foi atingida na mão.
Para defender a filha, Eglaisson pegou a arma que estava na mão dela e disparou um tiro contra o vizinho, que foi atingido na perna direita. O homem reagiu e efetuou mais um disparo, que atingiu Eglaisson no peito. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.
A Polícia Militar informou que o homem que atirou contra o pai da vizinha também foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Após atendimento médico, ele foi encaminhado para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.