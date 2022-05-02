Homem tenta atirar na cabeça da ex e arma falha em Piúma

Segundo os militares, o crime aconteceu em uma praça de eventos da Praia Maria Neném, onde estava acontecendo um evento comemorativo ao Dia do Trabalhador. No local, a mulher contou que estava separada do seu ex-companheiro, porém ele a ameaçava.

Durante o evento, o ex apontou uma arma na direção da sua cabeça, dizendo que iria matá-la. A vítima disse que o homem chegou a acionar o gatilho, no entanto, a arma não disparou. Quando os militares chegaram ao local, o homem já havia fugido, mas a mulher informou onde ele poderia estar escondido.