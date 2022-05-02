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No meio de festa

Homem tenta atirar na cabeça da ex e arma falha em Piúma

Segundo a vítima em relato à PM, o ex apontou a arma na direção da cabeça dela, dizendo que iria matá-la. Ele chegou a acionar o gatilho, no entanto, a arma não disparou

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 13:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 mai 2022 às 13:18
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
 Polícia Militar localizou suspeito em uma fazenda  Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi preso depois de tentar atirar contra a cabeça da ex-companheira durante uma festa na tarde do último domingo (1º) em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, o homem chegou a acionar o gatilho, mas a arma falhou. Ele fugiu, mas acabou preso.
Segundo os militares, o crime aconteceu em uma praça de eventos da Praia Maria Neném, onde estava acontecendo um evento comemorativo ao Dia do Trabalhador. No local, a mulher contou que estava separada do seu ex-companheiro, porém ele a ameaçava.
Durante o evento, o ex apontou uma arma na direção da sua cabeça, dizendo que iria matá-la. A vítima disse que o homem chegou a acionar o gatilho, no entanto, a arma não disparou. Quando os militares chegaram ao local, o homem já havia fugido, mas a mulher informou onde ele poderia estar escondido.
Os militares foram até uma fazenda, no Vale do Ororó, e viram o suspeito arremessando uma arma na direção de entulhos. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim. Os militares foram até o entulho e apreenderam uma pistola calibre 380 com 12 munições.
A mulher contou ainda que quando estava morando com o homem sofreu diversas agressões físicas e verbais. A Polícia Civil foi procurada, mas, até o momento, não houve retorno.

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