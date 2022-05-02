Transexual é morta a tiros no meio da rua em Itapemirim

Uma transexual foi morta a tiros na noite deste domingo (1°) em Maraguá, interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O corpo, sem identificação, segundo a Polícia Militar, foi encontrado por moradores do local após ouvirem os disparos. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime.
Testemunhas contaram aos militares que por volta da meia-noite ouviram tiros e, logo após, uma caminhonete branca fugiu em alta velocidade em direção a Marataízes. O corpo ficou caído no meio da rua. Uma equipe do serviço de resgate de Itapemirim foi acionada, mas constatou que a transexual estava morta.
De acordo com informações da PM, um tiro atingiu o pescoço e dois o peito. Sobre o caso, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado, ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que está realizando diligências e oitivas de testemunhas. Detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.