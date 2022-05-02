Transexual é morta a tiros no meio da rua em Itapemirim

A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que está realizando diligências e oitivas de testemunhas. Detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.