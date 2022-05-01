Suspeito de envolvimento em atentado a PM de Linhares é preso

Um homem foi preso na noite deste sábado (30), em São Mateus, por suspeita de envolvimento no atentado a um policial militar da reserva, na localidade de Chapadão do Quinze, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante a ação, que ocorreu na última sexta-feira (29), o PM foi baleado ao menos três vezes. A suspeita é que tenha sido uma tentativa de assalto.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi parado em uma abordagem de rotina na BR 101, quando policiais notaram que o veículo era o mesmo Fiat Palio roubado no dia do ataque. Dentro do carro, foi encontrado R$ 100. O veículo também foi apreendido.
Questionado, o homem contou que teria pegado o veículo no bairro Boa Esperança, em Linhares, de um indivíduo chamado Gabriel, que lhe devia R$700. O carro seria entregue em Teixeira de Freitas. Segundo o veículo foi roubado no dia do crime. A polícia não quis dar mais esclarecimentos.
RELEMBRE O CASO
Na última sexta-feira (29), um policial militar da reserva foi baleado no interior do município de Linhares. De acordo com testemunhas, o PM estava chegando a uma propriedade, onde trabalhava como segurança, quando foi abordado pelos suspeitos, que dispararam tiros contra ele.
A vítima levou pelo menos um tiro na virilha, um no ombro e outro na cabeça, de raspão. Segundo apuração da TV Gazeta Norte, apesar dos ferimentos, ele conseguiu dirigir até o Hospital Rio Doce, onde recebeu atendimento e teve alta.
Demandadas pela reportagem, as polícias Civil e Militar informaram que não podem passar informações, já que não têm acesso à ocorrência fora do plantão vigente. A Polícia Rodoviária Federal também não respondeu aos questionamentos. Assim que houver um retorno, esta matéria será atualizada.