Suspeito de envolvimento em atentado a PM de Linhares é preso

Hospital Rio Doce, em Linhares, para onde foi o policial militar aposentado após ser baleado. Crédito: Arquivo

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi parado em uma abordagem de rotina na BR 101, quando policiais notaram que o veículo era o mesmo Fiat Palio roubado no dia do ataque. Dentro do carro, foi encontrado R$ 100. O veículo também foi apreendido.

Questionado, o homem contou que teria pegado o veículo no bairro Boa Esperança, em Linhares, de um indivíduo chamado Gabriel, que lhe devia R$700. O carro seria entregue em Teixeira de Freitas. Segundo o veículo foi roubado no dia do crime. A polícia não quis dar mais esclarecimentos.

RELEMBRE O CASO

Na última sexta-feira (29), um policial militar da reserva foi baleado no interior do município de Linhares. De acordo com testemunhas, o PM estava chegando a uma propriedade, onde trabalhava como segurança, quando foi abordado pelos suspeitos, que dispararam tiros contra ele.

A vítima levou pelo menos um tiro na virilha, um no ombro e outro na cabeça, de raspão. Segundo apuração da TV Gazeta Norte, apesar dos ferimentos, ele conseguiu dirigir até o Hospital Rio Doce, onde recebeu atendimento e teve alta.