Policial aposentado é baleado em tentativa de assalto em Linhares

A vítima levou um tiro na virilha, um no ombro e outro na cabeça, de raspão. Segundo apuração da TV Gazeta Norte , apesar dos ferimentos, ele conseguiu dirigir até o Hospital Rio Doce, onde recebe atendimento.

A PC reforçou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou a corporação.