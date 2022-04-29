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Três tiros

Policial aposentado é baleado em tentativa de assalto em Linhares

Vítima estava chegando a uma propriedade, onde trabalhava como segurança, quando foi abordada pelos suspeitos. Mesmo ferido, homem conseguiu dirigir até o Hospital Rio Doce

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 19:22

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 abr 2022 às 19:22
Um policial militar aposentado foi baleado em uma tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira (29), na localidade de Chapadão do Quinze, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar informou à TV Gazeta Norte que o homem estava chegando a uma propriedade, onde trabalhava como segurança, quando foi abordado pelos suspeitos, que dispararam três tiros contra ele.
A vítima levou um tiro na virilha, um no ombro e outro na cabeça, de raspão. Segundo apuração da TV Gazeta Norte, apesar dos ferimentos, ele conseguiu dirigir até o Hospital Rio Doce, onde recebe atendimento.
Hospital Rio Doce, em Linhares
Hospital Rio Doce, em Linhares, para onde foi o policial militar aposentado após ser baleado Crédito: Arquivo
Polícia Civil, por nota, informou que o fato é investigado pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A corporação também destacou que, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A PC reforçou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou a corporação.

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