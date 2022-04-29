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Norte do ES

Pai é preso suspeito de estuprar filhas de 12 e 14 anos em Pedro Canário

Segundo investigações da Polícia Civil, os abusos aconteciam na casa do homem, que é solteiro. Ele dormia com as filhas no mesmo quarto
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 abr 2022 às 13:28

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 13:28

Pedro Canário
Vista aérea do município de Pedro Canário Crédito: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Um homem de 43 anos foi preso na quinta-feira (28) em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, suspeito de estuprar duas filhas menores de idade. As vítimas têm 12 e 14 anos. O acusado foi detido enquanto acompanhava a terceira filha em um exame pré-natal. Ele tinha mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável.
As investigações tiveram início após a Polícia Civil ser informada que as meninas estariam sendo abusadas pelo pai. No decorrer do inquérito, a equipe de investigação descobriu que o acusado vivia como pai solteiro e que dormia com as filhas no mesmo quarto. Muitas vezes, o pai pedia para as irmãs testemunharem, uma para a outra, sobre os abusos que aconteciam.
“O homem ameaçava e agredia as vítimas psicologicamente, tornando a residência, que deveria ser uma referência de lar para as meninas, um ambiente hostil, opressor e abusivo”, relatou o titular da Delegacia de Polícia de Pedro Canário, delegado José Eustáquio Mendes Junior.
Durante cinco dias consecutivos, equipes da PC realizaram campanas, até que conseguiram capturar o suspeito, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Pedro Canário. O homem estava com outra filha, grávida e maior de idade, nos exames de pré-natal.
O acusado foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado ao Complexo Penitenciário de Xuri, onde permanecerá à disposição da Justiça. O homem responde, também, por crimes de furto realizados no município de Pedro Canário.

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