Cartões furtados de idoso são usados para fazer compras em Marataízes

Treze compras foram feitas com cartões furtados de um idoso de 72 anos, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil explicou que o suspeito, de 18 anos, teria pegado os cartões enquanto a vítima trabalhava na tarde de segunda-feira (16). Ao ver os policiais, ele pulou uma janela, tentou fugir por uma área de mata e jogou fora uma porção de maconha, mas foi localizado e levado para a delegacia nesta terça-feira (17).