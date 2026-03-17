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Cartões furtados de idoso são usados para fazer compras em Marataízes

Publicado em 17/03/2026 às 18h44
Suspeito de 18 anos foi preso por furtar e usar cartões de idoso em Marataízes
Suspeito de 18 anos foi preso por furtar e usar cartões de idoso em Marataízes Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Treze compras foram feitas com cartões furtados de um idoso de 72 anos, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil explicou que o suspeito, de 18 anos, teria pegado os cartões enquanto a vítima trabalhava na tarde de segunda-feira (16). Ao ver os policiais, ele pulou uma janela, tentou fugir por uma área de mata e jogou fora uma porção de maconha, mas foi localizado e levado para a delegacia nesta terça-feira (17). 

O jovem, que não teve o nome divulgado, foi preso preventivamente pelo crime de estelionato — com os agravantes de ter sido cometido contra idoso e com diversas transações realizadas. Ele também tinha contra si um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. 

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