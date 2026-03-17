Cartões furtados de idoso são usados para fazer compras em Marataízes
Treze compras foram feitas com cartões furtados de um idoso de 72 anos, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil explicou que o suspeito, de 18 anos, teria pegado os cartões enquanto a vítima trabalhava na tarde de segunda-feira (16). Ao ver os policiais, ele pulou uma janela, tentou fugir por uma área de mata e jogou fora uma porção de maconha, mas foi localizado e levado para a delegacia nesta terça-feira (17).
O jovem, que não teve o nome divulgado, foi preso preventivamente pelo crime de estelionato — com os agravantes de ter sido cometido contra idoso e com diversas transações realizadas. Ele também tinha contra si um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.