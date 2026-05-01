Festa do Socol agita Venda Nova com música, comidas típicas e linguiça gigante

A comunidade de Alto Bananeiras, localizada na zona rural de Venda Nova do Imigrante, recebe neste fim de semana a 24ª edição da tradicional Festa do Socol.
O evento, que acontece nos dias 2 e 3 de maio (sábado e domingo), reúne gastronomia típica e diversas atrações, mantendo viva a cultura do socol, presunto maturado naturalmente e de origem italiana.
A expectativa da organização é de receber aproximadamente 5 mil pessoas ao longo dos dois dias de festa. Ao todo, cerca de 200 voluntários estão envolvidos na realização do encontro, que terá parte do lucro arrecadado destinado para a Apae e voluntárias locais.
300kg de socol
Na cozinha, os números reforçam a grandiosidade da Festa do Socol. Serão utilizados cerca de 200 kg de frango, 150 kg de queijo, 100 kg de carne moída, 50 kg de fubá, além de cinco caixas de tomate para o preparo de molho e 150 kg de massa de pastel.
O socol, como esperado, será o carro-chefe do cardápio: serão preparados cerca de 300 kg da iguaria ainda crua, que após o processo de cura rendem entre 160 kg e 170 kg para consumo durante o evento.
Outro atrativo é a produção de linguiça artesanal, para a qual será utilizado um porco de aproximadamente 10 arrobas. Parte dessa carne será usada na preparação da linguiça gigante, que deve alcançar de 15 a 20 kg.
A infraestrutura do evento foi ampliada, com aumento na quantidade de espaços cobertos e áreas de convivência. Uma brinquedoteca foi instalada para garantir o lazer do público infantil. A estrada de acesso à comunidade também passa por melhorias para facilitar a chegada dos turistas, e novas tendas foram montadas para acomodar melhor o público.
Programação:
Sábado (2/05)
Entrada gratuita até as 18h
10h - Abertura dos portões
14h - Show com Rato Ventania
17h - Show com Edmar e banda
Noite | Ingresso: R$ 20
19h30 - Show com Os Bredes
22h - Show com Mateus e Ruan
0h - Encerramento
Domingo (3/05)
Entrada gratuita até as 10h
9h - Santa Missa
Entrada após 10h com ingresso: R$ 10
10h30 - Almoço típico e Cantarola Italiana
12h - Show com Douglas e Tiago
14h - Show com Leandro Souza
16h - medição da linguiça gigante
18h - Show com Pablo e Mateus
20h - Encerramento
24ª FESTA DO SOCOL
Quando: 2 e 3 de maio de 2026
Onde: na comunidade de Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante
Entrada gratuita
Mais informações: @festadosocol.