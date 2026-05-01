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Festa do Socol agita Venda Nova com música, comidas típicas e linguiça gigante

Evento que já virou tradição na comunidade de Alto Bananeiras chega à sua 24ª edição neste fim de semana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 10:14

Socol do Sítio Lorenção, em Venda Nova do Imigrante
Socol produzido no município de Venda Nova do Imigrante Fernando Madeira

A comunidade de Alto Bananeiras, localizada na zona rural de Venda Nova do Imigrante, recebe neste fim de semana a 24ª edição da tradicional Festa do Socol


O evento, que acontece nos dias 2 e 3 de maio (sábado e domingo), reúne gastronomia típica e diversas atrações, mantendo viva a cultura do socol, presunto maturado naturalmente e de origem italiana.


A expectativa da organização é de receber aproximadamente 5 mil pessoas ao longo dos dois dias de festa. Ao todo, cerca de 200 voluntários estão envolvidos na realização do encontro, que terá parte do lucro arrecadado destinado para a Apae e voluntárias locais.

300kg de socol

Na cozinha, os números reforçam a grandiosidade da Festa do Socol. Serão utilizados cerca de 200 kg de frango, 150 kg de queijo, 100 kg de carne moída, 50 kg de fubá, além de cinco caixas de tomate para o preparo de molho e 150 kg de massa de pastel. 


O socol, como esperado, será o carro-chefe do cardápio: serão preparados cerca de 300 kg da iguaria ainda crua, que após o processo de cura rendem entre 160 kg e 170 kg para consumo durante o evento.


Outro atrativo é a produção de linguiça artesanal, para a qual será utilizado um porco de aproximadamente 10 arrobas. Parte dessa carne será usada na preparação da linguiça gigante, que deve alcançar de 15 a 20 kg. 


A infraestrutura do evento foi ampliada, com aumento na quantidade de espaços cobertos e áreas de convivência. Uma brinquedoteca foi instalada para garantir o lazer do público infantil. A estrada de acesso à comunidade também passa por melhorias para facilitar a chegada dos turistas, e novas tendas foram montadas para acomodar melhor o público. 

Programação:

Sábado (2/05)


Entrada gratuita até as 18h

10h - Abertura dos portões

14h - Show com Rato Ventania

17h - Show com Edmar e banda


Noite | Ingresso: R$ 20

19h30 - Show com Os Bredes

22h - Show com Mateus e Ruan

0h - Encerramento


Domingo (3/05)


Entrada gratuita até as 10h

9h - Santa Missa

Entrada após 10h com ingresso: R$ 10

10h30 - Almoço típico e Cantarola Italiana

12h - Show com Douglas e Tiago

14h - Show com Leandro Souza

16h - medição da linguiça gigante

18h - Show com Pablo e Mateus

20h - Encerramento

24ª FESTA DO SOCOL 

Quando: 2 e 3 de maio de 2026

Onde: na comunidade de Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante

Entrada gratuita

Mais informações: @festadosocol.

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