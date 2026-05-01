Festa do Socol agita Venda Nova com música, comidas típicas e linguiça gigante

A comunidade de Alto Bananeiras, localizada na zona rural de Venda Nova do Imigrante, recebe neste fim de semana a 24ª edição da tradicional Festa do Socol.





O evento, que acontece nos dias 2 e 3 de maio (sábado e domingo), reúne gastronomia típica e diversas atrações, mantendo viva a cultura do socol, presunto maturado naturalmente e de origem italiana.





A expectativa da organização é de receber aproximadamente 5 mil pessoas ao longo dos dois dias de festa. Ao todo, cerca de 200 voluntários estão envolvidos na realização do encontro, que terá parte do lucro arrecadado destinado para a Apae e voluntárias locais.