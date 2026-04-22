Festival gastronômico reúne 12 restaurantes de Colatina; conheça pratos

A gastronomia de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ganha destaque com mais uma edição do festival Sabores & Canções, que reúne pratos exclusivos a um preço único em 12 restaurantes da cidade.
O evento será realizado em duas etapas. A primeira acontece até 20 de maio nos estabelecimentos, que durante esse período estarão servindo suas criações a R$ 89,90 (individual). O valor já dá direito a uma cerveja da marca patrocinadora do festival (Therezópolis) para acompanhar a refeição.
A segunda e última etapa do Sabores & Canções será realizada entre 21 e 23 de maio, com uma grande festa na Área Verde da Beira Rio. A programação será aberta ao público e incluirá música ao vivo e parquinho com lazer infantil, além de uma feira com artesanato e produtos da agroindústria regional.
Pratos do festival:
- LA PARRILLA - Ancho Origem: bife ancho grelhado com purê de abóbora, brócolis tostado com limão, picles de cebola e castanhas, finalizado com demi-glace e molho leve de gorgonzola. Funcionamento: das 17h às 23h. Rua Pedro Epichim, 1187, Colatina Velha. Mais informações: (27) 99957-4322.
- RESTAURANTE DRINK - Chorizo do Chef ao Limão Siciliano: bife de chorizo com risoto, azeite de alho-poró e cebola caramelizada. Funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 15h e das 18h às 23h; domingo, das 11h às 15h27. Praça Almirante Barroso, 54. Mais informações: (27) 98138-5381.
- EMPÓRIO SÃO MIGUEL COZINHA CONTEMPORÂNEA - Raízes ao Fogo: Chorizo selado com mandioca amanteigada, crumble de pistache, croutons, chimichurri e creme de abacate. Funcionamento: de quarta a sábado para jantar; sábado e domingo para almoço. Av. Presidente Kennedy, 45. Mais informações: (27) 98802-1312.
- CANZONE - Lasanha Invertida: massa artesanal, ragu de cupim e molho branco cremoso. Funcionamento: das 9h às 22h. Rua Santa Maria, 274, Centro. Mais informações: (27) 99506-2008.
- WINE ESSENCE - Trufa do Mar: lascas de bacalhau douradas sobre creme de mandioquinha, finalizadas com azeite trufado, crocante de alho-poró e espuma de azeitona. Funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 23h. Rua Marechal Eurico Gaspar Dutra, 75, Vila Nova. Mais informações: (27) 99997-1981.
- JEITINHO BRASILEIRO - Cruzília: pernil com massa caseira ao molho de queijo azul e crispy de defumados. Funcionamento: de quarta a sexta, das 17h30 às 23h30; sábado até 0h; domingo, das 11h às 15h. Av. Fidelis Ferrari, 930, Lacê. Mais informações: (27) 99506-2473.
- SAQUETTO GASTROBAR - Risoto de Polvo: arroz arbóreo com polvo, queijo e temperos. Funcionamento: de terça a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado até 0h. Av. Fidelis Ferrari, 113, Castelo Branco. Mais informações: (27) 99606-8064.
- OLIOLI DRINKERIA - O Poder da Panela: fraldinha ao molho madeira com purê de batata doce e cebola crocante. Funcionamento: das 18h à 0h. Av. Fidelis Ferrari, 113, loja 4. (27) 99947-1506.
- STEAK'S CHURRASCARIA E CERVEJARIA - Beef Ribs Steak’s: costela defumada com molho demi-glace, purê de abóbora cabotiá e farofa de castanha. Funcionamento: de terça a sábado, das 18h às 23h. Av. Champagnat, 675, Adélia Giuberti. Mais informações: (27) 99943-1718.
- REMANSO BISTRÔ - Steak ao Pôr do Sol: steak com mil-folhas de batata, poeira de linguiça e geleia de amora. Funcionamento: de quarta a sábado, das 18h às 23h; sábado e domingo, das 11h às 15h. Rua Frederico Arthur Loss, 184, Moacir Brotas. (27) 98876-8284.
- ARUNA GASTRÔ LOUNGE - Emília: camarões com espaguete ao molho de brie, crispy de alho-poró e damasco. Funcionamento: almoço de terça a domingo, das 11h às 15h; jantar de terça a sábado, das 18h às 23h. Av. Senador Moacyr Dalla, 1180, Colatina Velha. Mais informações: (27) 99992-6690.
- CHEIRO VERDE RESTAURANTE - Medalhão de Mignon & Ravióli de Queijo: medalhão de filé mignon com massa ao molho de manteiga e sálvia. Funcionamento: de terça a sexta, das 16h às 22h; sábado, das 10h30 às 18h. Rua Cassiano Castelo, 248, Centro. (27) 99782-7030.
Programação musical:
21/05 (quinta-feira)
19h - Renato Sabaine
21h - Igor Silverol
22/05 (sexta-feira)
18h30 - João Sechin
20h30 - Gabriel Nunes
22h30 - Piano Music Bar
23/05 (sábado)
19h - Química Urbana
21h - Banda Seis 3
23h - Royalsix
FESTIVAL SABORES & CANÇÕES - EDIÇÃO COLATINA
Quando: de 22 de abril a 20 de maio de 2026
Onde: nos restaurantes La Parrilla, Drink, Empório São Miguel, Canzone, Wine Essence, Jeitinho Brasileiro, Saquetto Gastrobar, OliOli Drinkeria, Steak's, Remanso Bistrô, Aruna e Cheiro Verde, em Colatina
Preço dos pratos: R$ 89,90 (inclui 1 cerveja de cortesia)
Festa de encerramento: de 21 a 23 de maio de 2026, na Área Verde da Avenida Beira Rio, Centro, Colatina. Entrada gratuita
Mais informações: @saboresecancoes.