Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Uma sopa proteica é uma excelente opção para o jantar, pois combina nutrição, leveza e muito sabor em uma única refeição. Rica em proteínas de qualidade, ela ajuda a promover saciedade, contribuindo para evitar excessos à noite, além de auxiliar na manutenção e recuperação muscular. Ao mesmo tempo, quando preparada com legumes e ingredientes frescos, fornece vitaminas, minerais e fibras importantes para o bom funcionamento do organismo.
1. Sopa de frango com legumes
Ingredientes
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 2 batatas cortadas em cubos
- 1 cenoura picada
- 1 abobrinha picada
- 2 colheres de sopa de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 l de caldo de legumes caseiro
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione a cenoura e a batata, mexendo por alguns minutos para liberar o sabor. Acrescente o caldo de legumes e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Adicione a abobrinha e o frango desfiado. Cozinhe por mais 10 a 15 minutos, até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
2. Sopa de carne com abóbora e couve
Ingredientes
- 300 g de carne magra cortada em cubos
- 2 xícaras de chá de abóbora cortada em cubos
- 1 xícara de chá de couve fatiada
- 1 batata cortada em cubos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 l de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 folha de louro
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne e sele bem, mexendo até dourar por todos os lados. Acrescente a folha de louro e a água. Tampe a panela e cozinhe na pressão por cerca de 20 minutos. Abra a panela, adicione a abóbora e a batata e cozinhe por mais 10 a 15 minutos, até os legumes ficarem bem macios. Se quiser uma textura mais cremosa, amasse parte da abóbora na própria panela. Adicione a couve e cozinhe por mais 3 a 5 minutos, apenas para murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
3. Sopa de lentilha com legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 1 cenoura picada
- 1 batata cortada em cubos
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 2 tomates picados
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 l de caldo de legumes caseiro
- 1 folha de louro
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o pimentão, a cenoura e a batata, mexendo por alguns minutos. Acrescente o tomate e deixe cozinhar até começar a desmanchar, formando um molho. Adicione a lentilha, a folha de louro e o caldo de legumes. Misture bem. Cozinhe em fogo médio por cerca de 25 a 30 minutos, até a lentilha ficar macia e a sopa encorpada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
4. Sopa de feijão com legumes e carne magra
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de feijão cozido
- 250 g de carne magra cortada em cubos
- 1 cenoura picada
- 1 batata cortada em cubos
- 1/2 abobrinha picada
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 folha de louro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne e sele bem, mexendo até dourar por todos os lados. Acrescente a cenoura, a batata e a abobrinha, misturando por alguns minutos. Junte a folha de louro e o feijão cozido com parte do caldo e misture tudo. Deixe cozinhar por mais 15 minutos em fogo médio, até os legumes ficarem macios e o caldo encorpar. Se quiser uma textura mais cremosa, amasse uma parte do feijão na panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.