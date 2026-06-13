Multinacional suíça anuncia compra de empresa capixaba

A AudioNova, multinacional suíça líder global em cuidados auditivos e maior rede de aparelhos auditivos do Brasil, anunciou a aquisição da Audiostar, rede capixaba que também atua no setor há mais de 20 anos sob a marca Audiowave.
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Fundada em 2006, a Audiostar tem como foco o atendimento de pessoas com perda auditiva e conta atualmente com sete unidades no Espírito Santo nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Vila Velha. Com a aquisição da Audiostar, reforçará sua presença no Estado com clínicas em Cariacica, Castelo e Venda Nova do Imigrante.
A AudioNova, que faz parte do Grupo Sonova, tem uma das maiores redes de aparelhos auditivos do mundo. Com sede em Stäfa, na Suíça, está presente em mais de 100 países e possui mais de 300 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, onde atua há 22 anos.
A companhia de origem suíça, que fez sua décima aquisição no país nos últimos seis anos com a compra da Audiostar, não quis revelar o valor do negócio e se haverá aumento ou diminuição de postos de trabalho com a transação.
“A Audiostar desenvolveu uma história sólida no Espírito Santo e compartilha da nossa visão sobre a importância da reabilitação auditiva. Essa integração fortalece nossa presença na região e amplia nossa capacidade de atender cada vez mais pacientes com qualidade e excelência”, afirma Ricardo Hammerat Ribeiro, diretor executivo da AudioNova.