Multinacional suíça anuncia compra de empresa capixaba

A AudioNova, que faz parte do Grupo Sonova, tem uma das maiores redes de aparelhos auditivos do mundo. Com sede em Stäfa, na Suíça, está presente em mais de 100 países e possui mais de 300 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, onde atua há 22 anos.





A companhia de origem suíça, que fez sua décima aquisição no país nos últimos seis anos com a compra da Audiostar, não quis revelar o valor do negócio e se haverá aumento ou diminuição de postos de trabalho com a transação.





“A Audiostar desenvolveu uma história sólida no Espírito Santo e compartilha da nossa visão sobre a importância da reabilitação auditiva. Essa integração fortalece nossa presença na região e amplia nossa capacidade de atender cada vez mais pacientes com qualidade e excelência”, afirma Ricardo Hammerat Ribeiro, diretor executivo da AudioNova.