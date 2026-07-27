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Em uma única manhã

Meia tonelada de lixo é retirada de manguezais de Vitória durante mutirão

Entre os resíduos recolhidos estavam pneus, televisão, peças de geladeira, armação de sofá e até adereço de carnaval

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 20:57

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 jul 2026 às 20:57
Mutirão reuniu catadores artesanais de caranguejo, pescadores tradicionais e equipes da Prefeitura de Vitória PMV/Divulgação

Cerca de 500 quilos de lixo foram retirados da Baía de Vitória na manhã desta segunda-feira (27), durante um mutirão que reuniu catadores artesanais de caranguejo, pescadores tradicionais e equipes da Prefeitura de Vitória. A ação marcou o Dia Internacional de Conservação do Ecossistema de Manguezais.


Entre os resíduos encontrados estavam pneus, isopor, carcaça de televisão, armação de sofá, peças de geladeira, carcaça de máquina de lavar roupas, espuma de colchão, caixa de descarga e até um adereço de carnaval. O mutirão também recolheu encosto de cadeira, redes de pesca, galões de óleo, mangueiras automotivas, canos de PVC, telas de cercamento, caixas de madeira, garrafas PET, garrafas long neck, vidros e uma almofada infantil.


Vitória possui aproximadamente 11 km² de manguezais, formando, segundo a prefeitura, um dos maiores manguezais totalmente circundados por área urbana do Brasil e da América Latina.


De acordo com o subsecretário de Controle Ambiental de Vitória, André Có, os resíduos descartados irregularmente podem colocar em risco a fauna, comprometer a qualidade da água e causar impactos no ecossistema.


"Não existe futuro sustentável para Vitória sem a preservação dos seus manguezais. Eles são fundamentais para o equilíbrio ambiental, para a proteção da biodiversidade, para a pesca artesanal e para a cultura capixaba. Quando retiramos uma quantidade tão expressiva de lixo em apenas uma manhã, fica evidente que a conservação depende não apenas do poder público, mas também da participação de toda a sociedade", afirmou.

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