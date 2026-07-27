Manguezais vão ser mapeados para ampliar conservação em Vila Velha

Os manguezais existentes em Vila Velha serão mapeados pela Secretaria de Meio Ambiente do município em parceria com o Instituto Últimos Refúgios. A ação faz parte do programa "Vila Velha Descarbonizada", que busca a conservação dos ecossistemas naturais. A iniciativa marca o Dia Internacional para a conservação do Ecossistema de Manguezais, celebrado no último domingo (26).





O levantamento busca identificar áreas não registradas e, dessa forma, reunir informações sobre a localização, extensão e histórico de cada área. Além disso, o mapeamento serve para ações de conservação, recuperação ambiental e planejamento territorial.





O Parque Natural Municipal de Jacarenema e o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira já atuam como locais de conservação, e os novos dados reunidos permitirão atualizar as informações sobre esses ecossistemas.





A Prefeitura de Vila Velha orienta que a população evite o descarte irregular de resíduos, o lançamento de esgoto sem tratamento e a retirada de vegetação em áreas de manguezal. Casos de intervenção irregular devem ser comunicados à Ouvidoria Municipal pelo telefone 162.