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Sustentabilidade

Manguezais vão ser mapeados para ampliar conservação em Vila Velha

O levantamento busca identificar áreas não registradas e, dessa forma, reunir informações sobre a localização, extensão e histórico de cada área

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 10:51

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

27 jul 2026 às 10:51
Prefeitura vai mapear manguezais para ampliar ações de conservação em Vila Velha Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

Os manguezais existentes em Vila Velha serão mapeados pela Secretaria de Meio Ambiente do município em parceria com o Instituto Últimos Refúgios. A ação faz parte do programa "Vila Velha Descarbonizada", que busca a conservação dos ecossistemas naturais.  A iniciativa marca o Dia Internacional para a conservação do Ecossistema de Manguezais, celebrado no último domingo (26).


O levantamento busca identificar áreas não registradas e, dessa forma, reunir informações sobre a localização, extensão e histórico de cada área. Além disso, o mapeamento serve para ações de conservação, recuperação ambiental e planejamento territorial.


O Parque Natural Municipal de Jacarenema e o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira já atuam como locais de conservação, e os novos dados reunidos permitirão atualizar as informações sobre esses ecossistemas.


A Prefeitura de Vila Velha orienta que a população evite o descarte irregular de resíduos, o lançamento de esgoto sem tratamento e a retirada de vegetação em áreas de manguezal. Casos de intervenção irregular devem ser comunicados à Ouvidoria Municipal pelo telefone 162.

O que são os manguezais

Os manguezais são ecossistemas de transição entre os ambientes terrestre e marinho, formados no encontro da água doce dos rios com a água salgada do mar. Essas áreas servem de abrigo e local de reprodução para diversas espécies de peixes, crustáceos, moluscos e aves, além de contribuir para a pesca artesanal.
 
Os manguezais também reduzem processos de erosão, ajudam na proteção da faixa costeira e armazenam carbono na vegetação e no solo. Essa capacidade de retenção de carbono contribui para a redução de gases de efeito estufa.

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