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Eleições 2026

Partido Democrata lança candidatos e oficializa apoio a Pazolini na disputa pelo governo

Decisão foi tomada durante convenção realizada no sábado (25), na Câmara de Vitória

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 11:54

Publicado em 

27 jul 2026 às 11:54
Democrata realizou convenção partidária no sábado (25), na Câmara Municipal de Vitória.
Democrata realizou convenção partidária no sábado (25), na Câmara Municipal de Vitória. Reprodução/Democrata

O Partido Democrata no Espírito Santo oficializou os candidatos que vão disputar as vagas de deputados estaduais e federais nas Eleições 2026 e também declarou apoio ao ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na busca pelo comando do governo estadual.


Segundo nota da legenda, a decisão a favor da aliança, tomada durante a convenção realizada no sábado (25), na Câmara Municipal de Vitória, confirma o posicionamento do partido para o pleito.


“A decisão formaliza uma aproximação que já vinha sendo construída. Antes mesmo da convenção, o apoio ao republicano já havia sido manifestado publicamente por integrantes do partido.”


Além do apoio a Pazolini, foram apresentadas chapas completas — o limite que a lei permite — para as disputas proporcionais, com 31 nomes para disputar as vagas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e outros 11 para a Câmara dos Deputados.


Já em relação ao Senado, o apoio do partido será anunciado assim que os nomes dos candidatos forem oficializados.

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