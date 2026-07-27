Jovem morre em acidente com Corolla na BR 262 em Ibatiba

Um motorista de 29 anos morreu em um acidente na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem dirigia um Toyota Corolla quando saiu da pista, bateu contra uma cerca e caiu em uma ribanceira.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o jovem já estava morto.





A PRF informou ainda que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O nome dele não foi divulgado.