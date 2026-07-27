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Obituário

Morre delegado Tadeu, que ajudou a elucidar homicídios da greve da PM no ES

Carlos Tadeu Carvalho de Menezes morreu aos 60 anos; primeiro delegado com nanismo da Polícia Civil do Espírito Santo, ele integrou a equipe que ajudou a esclarecer mortes registradas durante a greve da PM, em 2017

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 10:03

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 jul 2026 às 10:03
Delegado Carlos Tadeu Carvalho de Menezes morreu aos 60 anos
Delegado Carlos Tadeu Carvalho de Menezes morreu aos 60 anos Crédito: Nestor Muller | Cedoc A Gazeta

Morreu no último domingo (26), aos 60 anos, o delegado da Polícia Civil do Espírito Santo Carlos Tadeu Carvalho de Menezes. A informação foi divulgada pelo delegado-geral da corporação, Jordano Bruno Gasperazzo (confira a nota completa ao fim da matéria). A causa da morte ainda não foi divulgada.


Conhecido como doutor Tadeu, ele ingressou na Polícia Civil em 1995, como escrivão, e foi nomeado delegado em 2007. Atualmente, estava lotado na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.


Tadeu entrou para a história da corporação ao se tornar o primeiro delegado com nanismo da Polícia Civil do Espírito Santo, tornando-se um símbolo de representatividade e inclusão na instituição.


Ao longo da carreira, atuou em diversas unidades, entre elas o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), além das delegacias de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.


Em 2019, ele foi designado pelo então chefe do DEHPP, delegado José Lopes, para integrar a equipe de dois delegados responsável por auxiliar nas investigações dos inquéritos que permaneciam em aberto sobre as mortes registradas durante a greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017. O trabalho constribuiu para a elucidação dos homicídios


Nas redes sociais, colegas, amigos e moradores lamentaram a morte do delegado. "Escreveu sua história na polícia com profissionalismo, humanidade e alegria. Que Deus o receba", comentou uma internauta. "Sempre brincalhão e bem-humorado", lembrou outro. 

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