Novilha de 300 kg é resgatada após passar 2 dias presa em fenda em Afonso Cláudio

Uma novilha de aproximadamente 300 quilos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após passar dois dias presa em uma fenda formada pela erosão do terreno, em uma área de difícil acesso na localidade de Fortaleza, distrito
de Afonso Cláudio, na Região de Serrana do Espirito Santo. O resgate foi realizado na tarde de domingo (26).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal ficou imobilizado em uma fenda localizada em uma ribanceira e não conseguia sair. Para garantir a segurança da operação e preservar a integridade da novilha, os militares utilizaram enxadas para alargar a abertura no solo, criando espaço suficiente para a movimentação do animal. Em seguida, com o auxílio de cordas, a equipe conduziu cuidadosamente a novilha morro abaixo até um local seguro.
A operação durou cerca de seis horas e foi concluída às 17h. Durante todo o atendimento, o proprietário permaneceu no local e auxiliou os bombeiros. Apesar dos dois dias em que ficou presa, a novilha foi resgatada em boas condições de saúde.
Após o salvamento, o proprietário contou que a novilha, que ainda não tinha nome, passará a se chamar "Derruba Cabo", em homenagem ao cabo Inocêncio, que sofreu uma queda durante a operação. O militar não se feriu.