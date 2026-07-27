Novilha de 300 kg é resgatada após passar 2 dias presa em fenda em Afonso Cláudio

Um homem, de 37 anos, foi preso após tentar esfaquear a esposa dentro de casa, em Vila Velha. Segundo relato da vítima à Polícia Militar, o suspeito tentou atacá-la com uma faca, a enforcou e proferiu xingamentos durante uma discussão na tarde de sexta-feira (24).





A mulher conseguiu fugir antes que fosse atingida pelo objeto. Ela se refugiou na casa de uma amiga, de onde chamou a corporação. No local, a equipe identificou lesões no pescoço e, depois de buscas, encontrou o homem.





A mulher conseguiu fugir antes de ser atingida pelo objeto e se refugiou na casa de uma amiga, de onde acionou a Polícia Militar. No local, os militares constataram lesões no pescoço da vítima e, após buscas na região, localizaram o suspeito.





A identidade dos envolvidos e o bairro onde o fato aconteceu não estão sendo divulgados por segurança da vítima. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.





Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambas cometidas contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.