Como mulheres indígenas, quilombolas e ciganas podem transformar as escolas

A ideia do seminário é ouvir mulheres de povos do campo, das águas e das florestas, indígenas, quilombolas, ciganas, de terreiro, migrantes e refugiadas sobre como criam suas crianças e sustentam seus territórios, e fazer isso em pé de igualdade com pesquisadoras e pesquisadores de universidades brasileiras e de países como Argentina, Cabo Verde e Itália.





O evento acontece em conjunto com o II Seminário Regional do Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil – Polo Sudeste II, parceria da Ufes com a Unifesp e a UFSCar, e deve resultar em anais digitais, com possibilidade de virar livro.



O nome vem do "Bem Viver", conceito de povos indígenas e tradicionais da América Latina que troca o acúmulo pelo equilíbrio entre pessoas, natureza e cultura.





Na educação infantil, isso significa questionar uma escola pensada para um só tipo de criança e abrir espaço para aquelas que crescem em áreas rurais, terreiros, acampamentos ciganos ou em deslocamento forçado.



O seminário traz esses questionamentos em mesas com diferentes focos: a educação escolar indígena e quilombola, a infância cigana, a migração e o refúgio, a agroecologia, a memória e o patrimônio cultural, tecnologias digitais na escola.