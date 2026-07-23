Brasil registra menos homicídios de mulheres e mais feminicídios em 2025

Ao longo da última década, esse enquadramento passou a ser aplicado de forma mais consistente pelas instituições responsáveis pelo registro e investigação dos casos.





Os dados indicam, porém, que a melhoria da notificação não explica sozinha o fenômeno. Em 2025, a taxa nacional de feminicídios subiu de 1,38 para 1,44 vítima por 100 mil mulheres, enquanto a taxa geral de homicídios femininos caiu de 3,42 para 3,24.





A redução dos homicídios de mulheres também foi menos intensa do que a observada entre os homens. Entre 2024 e 2025, os homicídios dolosos no país caíram 9,7%, passando de 36.440 para 32.914 vítimas. Entre os homens, a queda foi de 10,2%; entre as mulheres, de 5,5%.





"O que a gente está vendo é uma grande dificuldade do Estado brasileiro em interromper trajetórias de violência que já são conhecidas pelas instituições. Existem limites na capacidade de prevenção, proteção e resposta antes que a violência alcance o seu desfecho fatal", diz Brandão.





A diferença entre os indicadores ajuda a entender o que o chama de "recuo seletivo" da violência letal. Enquanto os homicídios associados à criminalidade urbana, às disputas territoriais e aos mercados ilícitos apresentam redução, a violência motivada por razões de gênero permanece resistente.





Isso ocorre, em parte, porque os dois fenômenos obedecem a dinâmicas distintas. Em 2025, 66,3% dos feminicídios ocorreram dentro de residências, ante 19,2% registrados em vias públicas.





O levantamento mostra ainda que, entre 2012 e 2022, a taxa de homicídios de mulheres fora de casa caiu 34,2%, enquanto os assassinatos cometidos dentro das residências permaneceram praticamente estáveis.





Em outras palavras, a mulher vítima da violência "de rua" se beneficiou da redução geral dos homicídios, apontam os especialistas, mas a mulher que corre risco dentro da própria casa não acompanhou essa mesma tendência.





Para Brandão, o feminicídio não pode ser tratado como um evento isolado, mas como o estágio final de uma escalada de violências de gênero.





"Essas ocorrências não são de menor importância, mas sim indicadores centrais de letalidade. Geralmente, a violência letal é precedida de um caminho no qual o agressor tenta controlar a autonomia da mulher e vai reagindo com mais violência quanto mais perde esse controle."