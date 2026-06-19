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Banco vermelho na Ufes convida à reflexão e ação no combate à violência contra a mulher

Símbolo da ação mundial de combate ao feminicídio, banco foi instalado no campus de Goiabeiras para reforçar a importância da conscientização contra toda forma de violência de gênero

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 17:18

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

19 jun 2026 às 17:18

"A liberdade é uma luta constante". A frase da ativista política Angela Davis escrita em um banco vermelho instalado em frente à sede da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo (Adufes), no campus de Goiabeiras, em Vitória, convida quem passa por lá a sentar e refletir. Mas também a levantar e agir, em uma campanha de combate à violência contra a mulher.


O banco vermelho é símbolo da ação mundial de combate ao feminicídio e a todas as formas de violência de gênero. Instituído no Brasil pela Lei Federal 14.942/2024, o projeto prevê ações de conscientização em espaços públicos, como escolas, universidades, terminais de ônibus, aeroportos e outros locais de grande circulação.

Banco vermelho é ponto de conscientização e resistência contra o feminicídio na Ufes Sergio Cardoso/Adufes
De acordo com a diretora da Adufes, Aline Pandolfi, a cor vermelha marca a memória das mulheres mortas simplesmente por serem mulheres, representando o sangue delas. Ela reforça a importância do projeto por conta de situações cotidianas ainda enfrentadas pelo público feminino, como a desqualificação do trabalho, os salários menores, os silenciamentos, a misoginia institucional e o machismo, além das violências psicológicas e físicas.

A também diretora da Adufes, Patrícia Freitas, acredita que o banco não serve apenas como memorial em homenagem às vítimas de feminicídio e outras violências de gênero. É também uma forma de estimular a reflexão sobre o nome e incentivar denúncias por canais de emergência, como a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180).

Dados da violência contra a mulher

A necessidade de ações de conscientização são fundamentadas em números que comprovam os índices de violência contra a mulher.


Os dados divulgados pelo Instituto Banco Vermelho revelam que o Brasil é o 5º país que mais assassina mulheres, dentro de uma lista com 196 nações. Uma mulher é morta a cada seis horas no território brasileiro, enquanto, a cada seis minutos, uma mulher é estuprada. Homens representam 90% dos autores desses crimes.


No Espírito Santo, 35 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2025, segundo dados do Painel de Monitoramento da Violência Contra a Mulher, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Dessas crimes, 32 foram cometidos por companheiros, maridos, namorados ou ex-companheiros.


Um levantamento de 2024 do Instituto DataSenado com mulheres capixabas apontou que 29% das entrevistadas já sofreram violência familiar ou doméstica e 69% afirmaram conhecer alguma mulher que passou por essa situação. Entre as que relataram essa ocorrência, 27% disseram ter sofrido violência sexual; 79%, violência física; e 86% afirmaram conviver com o agressor.

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