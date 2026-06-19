Banco vermelho na Ufes convida à reflexão e ação no combate à violência contra a mulher

A necessidade de ações de conscientização são fundamentadas em números que comprovam os índices de violência contra a mulher.





Os dados divulgados pelo Instituto Banco Vermelho revelam que o Brasil é o 5º país que mais assassina mulheres, dentro de uma lista com 196 nações. Uma mulher é morta a cada seis horas no território brasileiro, enquanto, a cada seis minutos, uma mulher é estuprada. Homens representam 90% dos autores desses crimes.





No Espírito Santo, 35 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2025, segundo dados do Painel de Monitoramento da Violência Contra a Mulher, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Dessas crimes, 32 foram cometidos por companheiros, maridos, namorados ou ex-companheiros.





Um levantamento de 2024 do Instituto DataSenado com mulheres capixabas apontou que 29% das entrevistadas já sofreram violência familiar ou doméstica e 69% afirmaram conhecer alguma mulher que passou por essa situação. Entre as que relataram essa ocorrência, 27% disseram ter sofrido violência sexual; 79%, violência física; e 86% afirmaram conviver com o agressor.