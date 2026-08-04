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Crime

Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável

Artista participou de séries da TV Globo e da Record e também atuou em campanhas publicitárias para grandes marcas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 10:33

Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável
Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável Reprodução Instagram @instafurlan

O ator Marco Furlan, de 48 anos, ganhou notoriedade na televisão ao interpretar o personagem Heitor na série Aline, exibida pela TV Globo em 2009. Na produção, ele viveu um dos interesses amorosos da protagonista, integrando o principal triângulo amoroso da trama.


Além de Aline, Furlan também participou de outras produções da televisão, como a série Mulher de Fases (2011) e o programa Escola do Amor (2011), da Record.


Paralelamente à carreira como ator, ele também trabalhou no mercado publicitário, estrelando campanhas para marcas como Campari, Malwee e Tokio Marine. Em um dos comerciais, contracenou com o ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa.


Marco Furlan voltou a ser assunto nesta semana após ser preso em flagrante, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, por suspeita de estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso é investigado sob sigilo por envolver uma vítima menor de idade.


Após audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão do ator, que permanece à disposição das autoridades enquanto as investigações continuam. Até o momento, ele não constituiu defesa no processo nem se manifestou publicamente sobre as acusações.

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