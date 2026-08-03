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Dependência química

Rafael Cardoso agradece Mari Bridi e Sônia Bridi após deixar clínica de reabilitação

Ator afirmou que ex-esposa e ex-sogra tentaram convencê-lo a buscar ajuda anos antes da internação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 13:24

Rafael Cardoso
Rafael Cardoso Reprodução @rafaelcardoso

O ator Rafael Cardoso, de 40 anos, falou pela primeira vez sobre o período em que esteve internado para dar continuidade ao tratamento contra a dependência química e o alcoolismo. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, ele agradeceu o apoio recebido da ex-esposa, Mari Bridi, e da ex-sogra, a jornalista Sônia Bridi, reconhecendo que ambas tentaram ajudá-lo antes da decisão de buscar tratamento.


"Agradeço muito, do fundo da minha alma, por tudo que elas tentaram fazer por mim e eu não consegui enxergar. Elas me sugeriram algumas vezes que eu me internasse. Eu tenho muito carinho, muito amor por elas", afirmou.

Durante a entrevista, Rafael disse que a honestidade consigo mesmo tem sido o principal pilar da recuperação e relembrou o momento mais difícil vivido durante o período de dependência.


"Hoje estou orgulhoso de mim. O pilar da minha recuperação é a honestidade. Se eu for desonesto comigo, acabou. Achei que eu fosse morrer sozinho, que ia perder o respeito dos meus filhos e de todo mundo. Eu já tinha perdido o respeito por mim mesmo", declarou.

Histórico de denúncias

Mari Bridi e Rafael Cardoso anunciaram o fim do casamento em dezembro de 2022. Em outubro de 2024, a influenciadora confirmou que havia obtido uma medida protetiva contra o ex-marido para preservar sua integridade física e psicológica.


Na época, o ator passou a responder a diferentes acusações, entre elas violência doméstica, agressão em um restaurante, homofobia, abuso de substâncias e troca de mensagens com uma atriz menor de idade.


Rafael confirmou posteriormente ter sido condenado por violência doméstica contra a ex-esposa. Além disso, Sônia Bridi também o acusou de violência psicológica e de invadir sua residência, ocasião em que teria danificado o carro da jornalista.

Reencontro com os filhos

Em janeiro deste ano, Rafael Cardoso voltou a encontrar os filhos Aurora, de 11 anos, e Valentim, de 8, após cerca de dois anos sem vê-los. As crianças são fruto do casamento com Mari Bridi.


O ator também é pai de Helena, de 2 anos, nascida durante seu relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz. O casal encerrou a relação em abril deste ano.

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