Rafael Cardoso agradece Mari Bridi e Sônia Bridi após deixar clínica de reabilitação

O ator Rafael Cardoso, de 40 anos, falou pela primeira vez sobre o período em que esteve internado para dar continuidade ao tratamento contra a dependência química e o alcoolismo. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, ele agradeceu o apoio recebido da ex-esposa, Mari Bridi, e da ex-sogra, a jornalista Sônia Bridi, reconhecendo que ambas tentaram ajudá-lo antes da decisão de buscar tratamento.





"Agradeço muito, do fundo da minha alma, por tudo que elas tentaram fazer por mim e eu não consegui enxergar. Elas me sugeriram algumas vezes que eu me internasse. Eu tenho muito carinho, muito amor por elas", afirmou.

Durante a entrevista, Rafael disse que a honestidade consigo mesmo tem sido o principal pilar da recuperação e relembrou o momento mais difícil vivido durante o período de dependência.





"Hoje estou orgulhoso de mim. O pilar da minha recuperação é a honestidade. Se eu for desonesto comigo, acabou. Achei que eu fosse morrer sozinho, que ia perder o respeito dos meus filhos e de todo mundo. Eu já tinha perdido o respeito por mim mesmo", declarou.