Feirão do emprego oferece mais de 2 mil vagas em Viana nesta quinta-feira (6)

A Prefeitura de Viana realiza nesta quinta-feira, 6 de agosto, o 4º Feirão de Emprego com mais de 2.590 vagas para diversos segmentos e níveis de experiência, com destaque para os setores de logística e serviços.





São 1.000 postos oferecidos pelo Sine e 1.591 chances distribuídas por quase 40 empresas, como Perfil Alumínio, Alinutri, Grupo Tristão, Supermercados BH e Grupo Vila Vitória, além de outras organizações.