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Oportunidades

Feirão do emprego oferece mais de 2 mil vagas em Viana nesta quinta-feira (6)

Postos são para cargos como estoquista, mecânico diesel, ajudante de motorista, eletrotécnico, auxiliar de produção, repositor de mercadorias, manobrista, camareira, frentista, entre outras chances

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 14:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 ago 2026 às 14:41
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Prefeitura de Viana realiza nesta quinta-feira, 6 de agosto, o 4º Feirão de Emprego com mais de 2.590 vagas para diversos segmentos e níveis de experiência, com destaque para os setores de logística e serviços. 


São 1.000 postos oferecidos pelo Sine e 1.591 chances distribuídas por quase 40 empresas, como Perfil Alumínio, Alinutri, Grupo Tristão, Supermercados BH e Grupo Vila Vitória, além de outras organizações.

O evento será realizado, das 8h às 17h, na Praça do É Pra Já, em Marcílio de Noronha. Os interessados devem comparecer ao local do evento levando documento de identidade e currículo atualizado, contendo todas as experiências profissionais e qualificações necessárias.


De acordo com a Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Viana, a expectativa é que o evento movimente o mercado de trabalho local e contribua para ampliar as oportunidades de emprego para os moradores de Viana e região.

Confira algumas vagas

LUVEP VOLVO - CAMINHÕES E ÔNIBUS

  • Estoquista (2)
  • Auxiliar de mecânico (20)
  • Mecânico diesel (10)


FOTUS DISTRIBUIDORA SOLAR

  • Auxiliar de operações logísticas (3)
  • Ajudante de motorista (2)
  • Motorista de caminhão (2)


REFRIGERANTES COROA

  • Motorista truck (3)
  • Motorista de entrega (2)
  • Ajudante de pátio (4)
  • Vendedor prospector (2)
  • Eletrotécnico (1)
  • Auxiliar de produção (10)


ALINUTRI

  • Auxiliar de armazém (30)
  • Auxiliar de operação de produção (10)
  • Auxiliar operacional logístico (30)
  • Auxiliar de carga e descarga (8)
  • Auxiliar de almoxarifado (2)
  • Auxiliar de limpeza industrial (3)


ELSON'S

  • Ajudante de expedição interno (11)
  • Ajudante de expedição externo (3)
  • Repositor de mercadorias (9)


PACAEMBU AUTOPEÇAS

  • Auxiliar de estocagem (14)
  • Auxiliar de vendas (1)
  • Auxiliar de manutenção predial (1)
  • Motorista entregador (1)


LOGPLACE

  • Operador de logística (10)
  • Conferente (4)
  • Auxiliar de serviços gerais (1)


ATIVA LOGÍSTICA

  • Ajudante geral (10)
  • Manobrista (1)
  • Motorista carreteiro - categoria E (2)
  • Jovem Aprendiz (3)


POSTO IPIRANGA - CANAÃ

  • Frentista (20)
  • Garçonete (3)
  • Auxiliar de serviços gerais (2)
  • Auxiliar de cozinha (3)
  • Atendente (5)
  • Operador de caixa (5)
  • Camareira (1)


RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS

  • Ajudante (5)
  • Conferente (2)

EXTRAFRUTI

  • Auxiliar de produção (1)
  • Auxiliar de expedição (2)
  • Cozinheira (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (1)
  • Lavanderia (1)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Promotor de vendas (12)
  • Aprendiz (5)


SUPERMERCADO SUPER MAIS

  • Operador de caixa (4)
  • Atendente de padaria (2)
  • Balconista de açougue (2)
  • Açougueiro (2)
  • Auxiliar administrativo (1)


PERFIL ALUMÍNIO

  • Assistente de logística (1)
  • Auxiliar de planejamento de manutenção (1)
  • Estagiário de RH (1)
  • Mantenedor de ferramentaria (3)
  • Mantenedor de produção (20)
  • Mecânico II (1)
  • Operador de empilhadeira (3)


TRANSPORTES POLONI

  • Motorista (20)


FRIGORÍFICO ZUCOLOTO

  • Eletricista (2)
  • Mecânico de manutenção (2)
  • Operador de caldeira (2)
  • Auxiliar de produção masculino para escala 12x36 (2)
  • Auxiliar de limpeza masculino (2)
  • Auxiliar de produção (2)


GRUPO TRISTÃO

  • Analista de gente e gestão Pl. (1)
  • Analista melhoria contínua Jr (1)
  • Analista de tecnologia da informação Sr. (1)
  • Aprendiz (1)
  • Auxiliar de almoxarifado (1)
  • Auxiliar de gestão de resíduos (1)
  • Auxiliar de higienizacao (1)
  • Auxiliar de manutenção predial (3)
  • Auxiliar de operações logísticas (1)
  • Auxiliar de produção (2)
  • Auxiliar de servicos gerais (1)
  • Comprador Jr (1)
  • Consultor vendas Jr (1)
  • Estagiário superior - Direito (1)
  • Motorista I (Expedição) (1)
  • Oficial manutenção predial (3)
  • Operador utilidades (1)
  • Soldador manutenção (1)
  • Técnico automação Pl (1)
  • Técnico de manutenção elétrica (1)
  • Técnico de manutenção mecânica (1)
  • Técnico de planejamento manutenção (1)


FAVORITA TRANSPORTES

  • Auxiliar de logística (10)


DELLMAR TRANSPORTE

  • Motorista de carreta - categoria E (50)
  • Mecânico de veículos pesados (1)
  • Assistente operacional (1)
  • Aprendiz (5)
  • Gestor de frota (2)


VILLONI

  • Auxiliar de almoxarifado de peças (2)
  • Auxiliar de expedição (1)
  • Auxiliar de PCP (1)
  • Auxiliar de produção - Noturno (10)
  • Eletricista (2)
  • Estágio técnico de mecânica (2)
  • Líder de produção (1)
  • Mecânico de manutenção industrial (5)
  • Operador de máquina (15)
  • Oficial pleno (1)
  • Zelador (2)


TRANSILVA

  • Estágio Direito (1)
  • Amarrador (26)
  • Conferente (10)
  • Motorista cegonheiro (90)
  • Motorista carreteiro (20)
  • Assistente de TI (3)
  • Analista de BI /analista de dados (2)
  • Motorista parqueador (30)
  • Operador de PDI (10)
  • Mecânico diesel (5)
  • Eletricista automotivo (2)

ADUBOS REAL

  • Auxiliar de produção (8)


GRUPO ARGALIT

  • Operador de máquina de produção (5)
  • Auxiliar de produção (1)
  • Operador de empilhadeira (1)
  • Mecânico de manutenção industrial (1)
  • Consultor de vendas interna (2)
  • Conferente (1)
  • Separador (carga e descarga) (1)
  • Oficial polivalente (1)


SOLLO BRASIL

  • Agente de vendas (100)
  • Atendente de relacionamento (100)


SHOPEE | SPX BR

  • Auxiliar de logística (300)
  • Líder de logística (12)
  • Analista de logística (3)


NOVA VIA

  • Operador logístico (10)
  • Estoquista (5)
  • Assistente administrativo (5)
  • Auxiliar administrativo (5)


MARCA AMBIENTAL

  • Servente geral (5)
  • Pedreiro (2)
  • Servente de roçada (2)
  • Operador de ETE (3)
  • Auxiliar de eletromecânico (2)
  • Líder mecânico (2)
  • Eletromecânico (3)
  • Lavador automotivo (2)
  • Borracheiro (1)
  • Eletricista de manutenção (1)
  • Assistente químico (1)
  • Assistente de projetos (1)
  • Auxiliar administrativo Pcd (2)


SUPERMERCADO BH

  • Operador de caixa (6)
  • Fiscal de loja (5)
  • Auxiliar de depósito CD (20)
  • Repositor (15)
  • Auxiliar de depósito loja (10)
  • Auxiliar de padaria (4)
  • Atendente de frios (3)


LIMPSERVICE

  • Auxiliar de serviços gerais (10)
  • Jardineiro (10)
  • Porteiro ronda (10)
  • Copeira (5)


GULOSITOS

  • Carregador de mercadorias (5)
  • Motorista de caminhão toco (2)


BEM FRUTI

  • Carregador (10)
  • Auxiliar serviços gerais (1)
  • Eletricista veicular a diesel (1)
  • Assistente Rh (1)
  • Repositor hortifruti (10)
  • Faturista (1)
  • Auxiliar mecânica a diesel (1)
  • Conferente mercadorias (4)

CONDONAL

  • Auxiliar de serviços gerais (24)
  • Porteiro (10)


MANPOWER

  • Auxiliar de produção - temporário (35)


L&L ENERGIA SOLAR

  • Vendedor (6)
  • Eletricista (2)
  • Ajudante de eletricista (4)
  • Auxiliar administrativo (2)


FRILOG

  • Conferente (1)


CONSÓRCIO BARRAGEM DOS IMIGRANTES - RIO JUCU

  • Servente (20)


DPASCHOAL

  • Operador logística (11)
  • Operador de empilhadeira (3)


COCA COLA ANDINA BRASIL - CARIACICA

  • Auxiliar de carregamento (10)
  • Ajudante de entregas (15)
  • Motorista de entregas (CNH D/E) (20)
  • Repositor ativador (CNH A) (3)
  • Operador de empilhadeira (2)
  • Motorista manobreiro (1)
  • Auxiliar de carregamento (3)
  • Ajudante de equipamentos (1)
  • Analista de DPI (1)

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