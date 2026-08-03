Feirão do emprego oferece mais de 2 mil vagas em Viana nesta quinta-feira (6)

A Prefeitura de Viana realiza nesta quinta-feira, 6 de agosto, o 4º Feirão de Emprego com mais de 2.590 vagas para diversos segmentos e níveis de experiência, com destaque para os setores de logística e serviços.
São 1.000 postos oferecidos pelo Sine e 1.591 chances distribuídas por quase 40 empresas, como Perfil Alumínio, Alinutri, Grupo Tristão, Supermercados BH e Grupo Vila Vitória, além de outras organizações.
O evento será realizado, das 8h às 17h, na Praça do É Pra Já, em Marcílio de Noronha. Os interessados devem comparecer ao local do evento levando documento de identidade e currículo atualizado, contendo todas as experiências profissionais e qualificações necessárias.
De acordo com a Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Viana, a expectativa é que o evento movimente o mercado de trabalho local e contribua para ampliar as oportunidades de emprego para os moradores de Viana e região.
LUVEP VOLVO - CAMINHÕES E ÔNIBUS
- Estoquista (2)
- Auxiliar de mecânico (20)
- Mecânico diesel (10)
FOTUS DISTRIBUIDORA SOLAR
- Auxiliar de operações logísticas (3)
- Ajudante de motorista (2)
- Motorista de caminhão (2)
REFRIGERANTES COROA
- Motorista truck (3)
- Motorista de entrega (2)
- Ajudante de pátio (4)
- Vendedor prospector (2)
- Eletrotécnico (1)
- Auxiliar de produção (10)
ALINUTRI
- Auxiliar de armazém (30)
- Auxiliar de operação de produção (10)
- Auxiliar operacional logístico (30)
- Auxiliar de carga e descarga (8)
- Auxiliar de almoxarifado (2)
- Auxiliar de limpeza industrial (3)
ELSON'S
- Ajudante de expedição interno (11)
- Ajudante de expedição externo (3)
- Repositor de mercadorias (9)
PACAEMBU AUTOPEÇAS
- Auxiliar de estocagem (14)
- Auxiliar de vendas (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Motorista entregador (1)
LOGPLACE
- Operador de logística (10)
- Conferente (4)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
ATIVA LOGÍSTICA
- Ajudante geral (10)
- Manobrista (1)
- Motorista carreteiro - categoria E (2)
- Jovem Aprendiz (3)
POSTO IPIRANGA - CANAÃ
- Frentista (20)
- Garçonete (3)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Atendente (5)
- Operador de caixa (5)
- Camareira (1)
RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS
- Ajudante (5)
- Conferente (2)
EXTRAFRUTI
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de expedição (2)
- Cozinheira (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Lavanderia (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Promotor de vendas (12)
- Aprendiz (5)
SUPERMERCADO SUPER MAIS
- Operador de caixa (4)
- Atendente de padaria (2)
- Balconista de açougue (2)
- Açougueiro (2)
- Auxiliar administrativo (1)
PERFIL ALUMÍNIO
- Assistente de logística (1)
- Auxiliar de planejamento de manutenção (1)
- Estagiário de RH (1)
- Mantenedor de ferramentaria (3)
- Mantenedor de produção (20)
- Mecânico II (1)
- Operador de empilhadeira (3)
TRANSPORTES POLONI
- Motorista (20)
FRIGORÍFICO ZUCOLOTO
- Eletricista (2)
- Mecânico de manutenção (2)
- Operador de caldeira (2)
- Auxiliar de produção masculino para escala 12x36 (2)
- Auxiliar de limpeza masculino (2)
- Auxiliar de produção (2)
GRUPO TRISTÃO
- Analista de gente e gestão Pl. (1)
- Analista melhoria contínua Jr (1)
- Analista de tecnologia da informação Sr. (1)
- Aprendiz (1)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de gestão de resíduos (1)
- Auxiliar de higienizacao (1)
- Auxiliar de manutenção predial (3)
- Auxiliar de operações logísticas (1)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar de servicos gerais (1)
- Comprador Jr (1)
- Consultor vendas Jr (1)
- Estagiário superior - Direito (1)
- Motorista I (Expedição) (1)
- Oficial manutenção predial (3)
- Operador utilidades (1)
- Soldador manutenção (1)
- Técnico automação Pl (1)
- Técnico de manutenção elétrica (1)
- Técnico de manutenção mecânica (1)
- Técnico de planejamento manutenção (1)
FAVORITA TRANSPORTES
- Auxiliar de logística (10)
DELLMAR TRANSPORTE
- Motorista de carreta - categoria E (50)
- Mecânico de veículos pesados (1)
- Assistente operacional (1)
- Aprendiz (5)
- Gestor de frota (2)
VILLONI
- Auxiliar de almoxarifado de peças (2)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de PCP (1)
- Auxiliar de produção - Noturno (10)
- Eletricista (2)
- Estágio técnico de mecânica (2)
- Líder de produção (1)
- Mecânico de manutenção industrial (5)
- Operador de máquina (15)
- Oficial pleno (1)
- Zelador (2)
TRANSILVA
- Estágio Direito (1)
- Amarrador (26)
- Conferente (10)
- Motorista cegonheiro (90)
- Motorista carreteiro (20)
- Assistente de TI (3)
- Analista de BI /analista de dados (2)
- Motorista parqueador (30)
- Operador de PDI (10)
- Mecânico diesel (5)
- Eletricista automotivo (2)
ADUBOS REAL
- Auxiliar de produção (8)
GRUPO ARGALIT
- Operador de máquina de produção (5)
- Auxiliar de produção (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Mecânico de manutenção industrial (1)
- Consultor de vendas interna (2)
- Conferente (1)
- Separador (carga e descarga) (1)
- Oficial polivalente (1)
SOLLO BRASIL
- Agente de vendas (100)
- Atendente de relacionamento (100)
SHOPEE | SPX BR
- Auxiliar de logística (300)
- Líder de logística (12)
- Analista de logística (3)
NOVA VIA
- Operador logístico (10)
- Estoquista (5)
- Assistente administrativo (5)
- Auxiliar administrativo (5)
MARCA AMBIENTAL
- Servente geral (5)
- Pedreiro (2)
- Servente de roçada (2)
- Operador de ETE (3)
- Auxiliar de eletromecânico (2)
- Líder mecânico (2)
- Eletromecânico (3)
- Lavador automotivo (2)
- Borracheiro (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Assistente químico (1)
- Assistente de projetos (1)
- Auxiliar administrativo Pcd (2)
SUPERMERCADO BH
- Operador de caixa (6)
- Fiscal de loja (5)
- Auxiliar de depósito CD (20)
- Repositor (15)
- Auxiliar de depósito loja (10)
- Auxiliar de padaria (4)
- Atendente de frios (3)
LIMPSERVICE
- Auxiliar de serviços gerais (10)
- Jardineiro (10)
- Porteiro ronda (10)
- Copeira (5)
GULOSITOS
- Carregador de mercadorias (5)
- Motorista de caminhão toco (2)
BEM FRUTI
- Carregador (10)
- Auxiliar serviços gerais (1)
- Eletricista veicular a diesel (1)
- Assistente Rh (1)
- Repositor hortifruti (10)
- Faturista (1)
- Auxiliar mecânica a diesel (1)
- Conferente mercadorias (4)
CONDONAL
- Auxiliar de serviços gerais (24)
- Porteiro (10)
MANPOWER
- Auxiliar de produção - temporário (35)
L&L ENERGIA SOLAR
- Vendedor (6)
- Eletricista (2)
- Ajudante de eletricista (4)
- Auxiliar administrativo (2)
FRILOG
- Conferente (1)
CONSÓRCIO BARRAGEM DOS IMIGRANTES - RIO JUCU
- Servente (20)
DPASCHOAL
- Operador logística (11)
- Operador de empilhadeira (3)
COCA COLA ANDINA BRASIL - CARIACICA
- Auxiliar de carregamento (10)
- Ajudante de entregas (15)
- Motorista de entregas (CNH D/E) (20)
- Repositor ativador (CNH A) (3)
- Operador de empilhadeira (2)
- Motorista manobreiro (1)
- Auxiliar de carregamento (3)
- Ajudante de equipamentos (1)
- Analista de DPI (1)
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